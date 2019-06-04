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04 июня 2019, вторник, 11:55 345
Происшествия 2019-06-04T11:55:21+03:00
Українські Новини
В Харькове столкнулись микроавтобус и маршрутка, пострадали 10 человек

В Харькове столкнулись микроавтобус и маршрутка, пострадали 10 человек

ДТП в Харькове с маршруткой. Фото: полиция
ДТП в Харькове с маршруткой. Фото: полиция

10 человек пострадали в результате столкновения микроавтобуса с маршруткой в Харькове.

Об этом говорится в сообщении местной полиции, передают Українськi Новини.

Происшествие произошло около 8:30 на проспекте Тракторостроителей.

На проезжей части столкнулись автомобили Renault Master и маршрутный автобус "Рута".

"Предварительно, в результате аварии травмы получили два пассажира иномарки и восемь пассажиров маршрутки", - говорится в сообщении.

ДТП в Харькове с маршруткой. Фото: полицияДТП в Харькове с маршруткой. Фото: полиция

Все пострадавшие доставлены в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи с травмами различной степени тяжести.

Один человек находится в тяжелом состоянии.

Врачи оказывают пострадавшим необходимую медицинскую помощь.

Директор департамента информации и связей со средствами массовой информации Харьковского горсовета Юрий Сидоренко написал в социальной сети Facebook, что попавшая в ДТП маршрутка перевозила пассажиров нелегально.

Он отметил, что со стороны профильного департамента были многочисленные обращения по поводу нелегальных пассажирских перевозок в транспортную инспекцию, но ею никаких адекватных действий предпринято не было.

Как сообщали Українськi Новини, в Харькове из-за ДТП с бензовозом на асфальт вылилось 7 тонн топлива.

Ранее в Харькове грабители во время побега с сумкoй денег попали в ДТП.

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