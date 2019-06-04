В Харькове столкнулись микроавтобус и маршрутка, пострадали 10 человек

10 человек пострадали в результате столкновения микроавтобуса с маршруткой в Харькове.\r\nОб этом говорится в сообщении местной полиции, передают Українськi Новини.\r\nПроисшествие произошло около 8:30 на проспекте Тракторостроителей.\r\nНа проезжей части столкнулись автомобили Renault Master и маршрутный автобус "Рута".\r\n\r\n"Предварительно, в результате аварии травмы получили два пассажира иномарки и восемь пассажиров маршрутки", - говорится в сообщении.\r\nДТП в Харькове с маршруткой. Фото: полиция\r\nВсе пострадавшие доставлены в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи с травмами различной степени тяжести.\r\nОдин человек находится в тяжелом состоянии.\r\nВрачи оказывают пострадавшим необходимую медицинскую помощь.\r\nДиректор департамента информации и связей со средствами массовой информации Харьковского горсовета Юрий Сидоренко написал в социальной сети Facebook, что попавшая в ДТП маршрутка перевозила пассажиров нелегально.\r\nОн отметил, что со стороны профильного департамента были многочисленные обращения по поводу нелегальных пассажирских перевозок в транспортную инспекцию, но ею никаких адекватных действий предпринято не было.\r\nКак сообщали Українськi Новини, в Харькове из-за ДТП с бензовозом на асфальт вылилось 7 тонн топлива.\r\nРанее в Харькове грабители во время побега с сумкoй денег попали в ДТП.