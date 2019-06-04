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04 июня 2019, вторник, 16:39 482
Силовые структуры 2019-06-04T16:39:36+03:00
Українські Новини
Полицейскому и его брату предъявили подозрение в избиении водителя квадроцикла в Киеве

Полицейскому и его брату предъявили подозрение в избиении водителя квадроцикла в Киеве

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении полицейскому и его брату в избиении водителя квадроцикла на Осокорках в Киеве.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГБР, передают Українськi Новини.

Указано, что следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований сообщили о подозрении старшему оперуполномоченному по особо важным делам Департамента уголовного розыска Национальной полиции в совершении хулиганских действий, которые имели место 6 апреля 2019 года в районе жилого массива Осокорки в Дарницком районе Киева.

Досудебным расследованием установлено, что работник полиции вместе со своим братом, которому также сообщено о подозрении, находясь в зоне отдыха Осокорки, из хулиганских побуждений, с применением пистолета для отстрела патронов, снаряженных эластичными снарядами травматического действия, нанесли телесные повреждения водителю квадроцикла.

В случае доказательства вины подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

ГБР расследует уголовное производство по факту умышленного нанесения тяжких телесных повреждений работниками Переяслав-Хмельницкого ОП ГУ ЧП в Киевской области 5-летнему мальчику.

31 мая около 16 часов четверо несовершеннолетних детей гуляли рядом с местом своего проживания. Во время отдыха 5-летний мальчик по неосторожности поскользнулся и упал на асфальтобетонное покрытие и камень, в результате чего получил травму головы. Позже установили наличие у ребенка проникающих огнестрельных повреждений головы.

В результате ребенок получил тяжелые телесные повреждения и был госпитализирован в лечебное учреждение, где умер.

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