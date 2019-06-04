Поліцейському і його братові висунули підозру у побитті водія квадроцикла в Києві

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру поліцейському і його братові в побитті водія квадроцикла на Осокорках у Києві.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ДБР, передають Українські Новини.

Зазначено, що слідчі центрального апарату Державного бюро розслідувань повідомили про підозру старшому оперуповноваженому в особливо важливих справ Департаменту карного розшуку Національної поліції в скоєнні хуліганських дій, які мали місце 6 квітня 2019 року в районі житлового масиву Осокорки в Дарницькому районі Києва.

Досудовим розслідуванням установлено, що працівник поліції разом зі своїм братом, якому також повідомлено про підозру, перебуваючи в зоні відпочинку Осокорки, з хуліганських спонукань, із застосуванням пістолета для відстрілу патронів, споряджених еластичними снарядами травматичної дії, нанесли тілесні ушкодження водієві квадроцикла.

У разі доведення провини підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 3 до 7 років.

ДБР розслідує кримінальну виробництво за фактом умисного нанесення тяжких тілесних ушкоджень працівниками Переяслав-Хмельницького ВП ГУ ПП в Київській області 5-річному хлопчику.

31 травня близько 16 години четверо неповнолітніх дітей гуляли поруч з місцем свого проживання. Під час відпочинку 5-річний хлопчик з необережності послизнувся і впав на асфальтобетонне покриття та камінь, в результаті чого отримав травму голови. Пізніше встановили наявність у дитини проникаючих вогнепальних ушкоджень голови.

В результаті дитина отримала важкі тілесні ушкодження і був госпіталізований в лікувальний заклад, де він помер.