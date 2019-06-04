Рябошапка пригрозив Ситнику і Холодницкому "зробити висновки", якщо вони не покажуть результат за 3 місяці

Заступник глави Адміністрації Президента Руслан Рябошапка заявив, що директор Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Артем Ситник і керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назар Холодницький "повинні показати результат за 3 місяці, інакше будуть зроблені висновки".

Про це Рябошапка сказав на брифінгу, передають Українські Новини.

"Тиждень тому була зустріч Президента України з керівником САП і директором НАБУ. Обговорювалося питання взаємодії між цими двома інституціями. Ми обговорили шляхи відновлення довіри до роботи цих двох інституцій, які не можуть працювати один без одного. Нам здалося, що є взаєморозуміння між Холодницьким і Ситником. І нам здається, що протягом найближчого часу вони мають показати результати своєї роботи. Якщо таких результатів не буде найближчі 3 місяці, то відповідні наслідки буде зроблено", - заявив Рябошапка.

Згідно із законодавством, директора НАБУ призначає і звільняє Президент, а голову САП - генеральний прокурор, який у свою чергу призначається Президентом за згодою з Верховною Радою.

Також Рябошапка повідомив, що має бути прийнято новий закон про Службу безпеки України.

Як повідомляли Українські Новини, Президент Володимир Зеленський пропонує Раді повернути кримінальну відповідальність за незаконне збагачення.

Також Зеленський призначив Тимошенка, Костюка і Рябошапку заступниками голови Адміністрації.

За правоохоронну та антикорупційну політику в команді Зеленського відповідає Рябошапка.