Экзамены в адвокатуру у тех, кто ошибочно прошел нелегитимную квалифкомиссию, мы рассматриваем по ускоренной процедуре, - глава КДКА Киева Орлов

Экзамены в адвокатуру у тех, кто ошибочно прошел нелегитимную квалифкомиссию, мы рассматриваем по ускоренной п

Глава Квалифицированно-дисциплинарной комиссии адвокатуры Игорь Орлов разъяснил процедуру законного получения адвокатских свидетельств в Киеве.

Об этом он сообщил в интервью газете "Юридическая практика", передают Українські Новини.

"Около 20% от общего количества заявлений в Квалифкомиссию адвокатуры мы получаем от тех, кто «неудачно» обратился в нелегитимную комиссию и в итоге получил неподтвержденные документы. Процедура экзамена для них та же. Но, понимая, что у таких кандидатов уже могут быть клиенты, дела, мы идем им навстречу и рассматриваем заявления по ускоренной процедуре, назначаем им экзамены в кратчайшие сроки", - сказал он.

По его словам, параллельно работа по разъяснению ситуации в адвокатском самоуправлении Киева ведется и посредством официальной коммуникации с органами власти, с правоохранительными органами и через каналы коммуникации в юридическом сообществе.

"Мы больше кого-либо заинтересованы в том, чтобы в Киеве прекратилась раздача поддельных адвокатских свидетельств. Легкость, с которой это делается, дискредитирует профессию", - отметил Орлов.

Он разъяснил, что для легального получения адвокатского свидетельства необходимо сдать экзамен и пройти стажировку в полномочных организациях.

"Если у адвоката подтвержденные легальныедокументы, его профайл отображается в ЕРАУ. К сожалению, иногда получается так, что люди проходят все этапы допуска в профессию в нелегитимных организациях и понимают, что ошиблись только послеотказа в подтверждении сведений в ЕРАУ. Вокруг этого много спекуляций, но реестрединый. Нет никаких альтернативных реестров адвокатов Киева, никаких сайтов с реестрами адвокатов, кроме официального сайта Национальной ассоциации адвокатов Украины. Тот, кто прошел законную процедуру экзамена и стажировки, включается в ЕРАУ без проблем и может работать. ", - подчеркнул глава КДКА Киева.

Как сообщали Українські Новини, ранее председатель Совета адвокатов Киева Петр Рябенко заявил, что сотни людей стали жертвами аферистов и получили поддельные свидетельства о праве заниматься адвокатской деятельностью.

Совет адвокатов Киева обратился к главе АП Богдану по поводу полномочности органов адвокатского самоуправления в столице.

Ранее, глава Администрации Президента Андрей Богдан заявил, что приостанавливает свою адвокатскую деятельность.