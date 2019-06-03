Семья погибшего во время паводка под Ужгородом мальчика получит матпомощь, - Ермак

Помощник Президента Андрей Ермак сообщил, что семья погибшего во время паводка в Закарпатской области мальчика, которого смыло течением реки на школьной перемене, получит материальную помощь.\r\nОб этом Ермак написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.\r\n"Семья 11-летнего Сергея Церуша из Воловца, который погиб во время паводка 23 мая, получит материальную помощь из Воловецкого районного и Закарпатского областного бюджетов. Соответствующие решения на уровне Воловецкого районного совета и Закарпатской областной государственной администрации уже приняты, документы оформлены, деньги выделены и поступят семье погибшего через "Укрпочту" уже на этой неделе", - написал он.\r\nПомощник Президента также сообщил, что полиция открыла уголовное производство по факту халатности педагогов, которые оставили ребенка без присмотра.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Ермак считает гибель мальчика во время паводка в Закарпатской области обусловленной халатностью.\r\nВ Ивано-Франковской области из-за сильных дождей были подтоплены более 100 дворов с жилыми домами. \r\nНепогода на западе Украины унесла жизни двух человек, в том числе 11-летнего мальчика.\r\n11-летний мальчик во время перемены в школе вышел посмотреть, как поднялась вода в реке Вича из-за паводка, и его унесло течением.\r\n