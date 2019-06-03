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03 июня 2019, понедельник, 21:46 63
Политика 2019-06-03T21:46:58+03:00
Українські Новини
Семья погибшего во время паводка под Ужгородом мальчика получит матпомощь, - Ермак

Семья погибшего во время паводка под Ужгородом мальчика получит матпомощь, - Ермак

Паводок на Закарпатье. Фото: depo.ua
Паводок на Закарпатье. Фото: depo.ua

Помощник Президента Андрей Ермак сообщил, что семья погибшего во время паводка в Закарпатской области мальчика, которого смыло течением реки на школьной перемене, получит материальную помощь.

Об этом Ермак написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Семья 11-летнего Сергея Церуша из Воловца, который погиб во время паводка 23 мая, получит материальную помощь из Воловецкого районного и Закарпатского областного бюджетов. Соответствующие решения на уровне Воловецкого районного совета и Закарпатской областной государственной администрации уже приняты, документы оформлены, деньги выделены и поступят семье погибшего через "Укрпочту" уже на этой неделе", - написал он.

Помощник Президента также сообщил, что полиция открыла уголовное производство по факту халатности педагогов, которые оставили ребенка без присмотра.

Как сообщали Українськi Новини, Ермак считает гибель мальчика во время паводка в Закарпатской области обусловленной халатностью.

В Ивано-Франковской области из-за сильных дождей были подтоплены более 100 дворов с жилыми домами. 

Непогода на западе Украины унесла жизни двух человек, в том числе 11-летнего мальчика.

11-летний мальчик во время перемены в школе вышел посмотреть, как поднялась вода в реке Вича из-за паводка, и его унесло течением.

 

Больше новостей о: Материальная помощь Школьник Утопление Паводок Андрей Ермак

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