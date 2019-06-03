Мосійчук побився з Ляшком і вдарив його палицею по лобі перед залишенням "радикалів"

Останнім часом Олег Ляшко, лідер "Радикальної партії" викладає дуже мало фотографій в соціальні мережі, а на телеефірах його намагаються не показувати крупним планом. Справа в тому, що у 46-річного народного депутата - шишка на лобі, яку він ретельно приховує. Виданню "Страна" стало відомо, звідки вона з'явилася у Ляшка.

У повідомленні видання йдеться, що відмітину на лобі Ляшко поставив Ігор Мосійчук ще до виходу з "Радикальної партії". Вірніше, влучно вдарив його своєю тростиною.

Як стало відомо, конфлікт стався близько двох тижнів тому. "Мосійчук на емоціях вдарив Ляшка по голові тростиною. На фото і відео можна побачити слід і подряпину. Олега Валерійовича сильно гримують, але пухлину все одно не вдається приховати повністю. Причина сварки - глобальний скандал. Загальна ситуації всередині партії - гроші, бюджет, медіа підтримка, розвал структури", - розповідає "Стране" джерело з партії.

Справа була до виходу Ігоря з партії. 47-річний Мосійчук думав давно її покинути, і це розуміли за його ефірами, постами в соціальних мережах і діям. Публічний розголос був справою часу.

Сам Олег Ляшко відреагував на рішення соратника піти з партії колко і агресивно: "Я вітаю це рішення: баба з воза – кобилі легше".

Рана на лобі Ляшко ще повністю не зажила, фото: NewsOne

Ми додзвонилися Ігорю Мосійчуку, щоб дізнатися чи був конфлікт і отримали дуже очікувану відповідь.

"Нікого я не бив. Це просто чутки, не більше. Я зараз з усіма спілкуюся ввічливо. У мене були конфлікти з іншими членами партії, без імен. Про причини мого виходу з партії я скажу після 21-го липня, а може, напишу про них у своїх мемуарах, коли вийду на політичну пенсію", - сказав "Стране" нардеп.

Як розповіли джерела з партії, "внутрішній кодекс цього радикала" не дозволяє ні за яких обставин виносити сміття з хати, щоб не давати приводу для пліток.

Ігор Мосійчук і його тростина, фото: facebook.com

До речі, для Мосійчука взагалі звичайна справа застосовувати силу під час конфліктів. Цікаво, що близько року тому на каналі NewsOne він вів дискусію з депутатом Сергієм Лещенком (тоді ще БПП) і поставив йому в докір відвідування "Марш рівності", на що Лещенко сказав, що "розвивати тему гей-параду" варто лідера "Радикальної партії" Олега Ляшка, маючи на увазі чутки про його нетрадиційну сексуальну орієнтацію. Після ефіру Мосійчук вдарив тростиною Лещенка, обурившись словами про свого тоді ще шефа.

Нагадаємо, що депутат Мосійчук прийшов на телеефір п'яним і нагородив купу дурниць. Обзивав глядачів, хрестився і чудив. Тут відео.

Раніше Мосійчук заявив про вихід з Радикальної партії.

Також Мосійчук зізнався, що його дружина збила скутериста.