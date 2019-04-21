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21 апреля 2019, воскресенье, 08:15 794
Происшествия 2019-04-21T08:24:00+03:00
Українські Новини
Мосийчук признался, что его жена сбила скутериста

Мосийчук признался, что его жена сбила скутериста

ДТП с женой Мосийчука. Фото: facebook.com/igor.mosijcuk
ДТП с женой Мосийчука. Фото: facebook.com/igor.mosijcuk

Жена нардепа-радикала Игоря Мосийчука Влада Карпенко сбила под Киевом скутериста.

Об этом политик написал в Facebook, передают Українські Новини.

"Вчера (19 апреля) по дороге домой, моя жена попала в ДТП. Водитель скутера врезался в автомобиль за рулем которого находилась Влада. Скутерист получил средней тяжести повреждения и находится в больнице. Моя жена оказала пострадавшему первую неотложную помощь, вызвала скорую помощь и полицию, добровольно сдала анализы. В крови наркотических и алкогольных веществ не обнаружено", - написал Мосийчук.

Депутат добавил, что Национальная полиция по факту ДТП возбудила уголовное производство и проводит расследование.

Как сообщали Українськi Новини, ГБР расследует избиение депутатом Рады Мосийчуком общественного деятеля в эфире телеканала.

Тем временем, полиция составила на Мосийчука протокол за показ заполненного бюллетеня на выборах.

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