Мосийчук признался, что его жена сбила скутериста

Жена нардепа-радикала Игоря Мосийчука Влада Карпенко сбила под Киевом скутериста.

Об этом политик написал в Facebook, передают Українські Новини.

"Вчера (19 апреля) по дороге домой, моя жена попала в ДТП. Водитель скутера врезался в автомобиль за рулем которого находилась Влада. Скутерист получил средней тяжести повреждения и находится в больнице. Моя жена оказала пострадавшему первую неотложную помощь, вызвала скорую помощь и полицию, добровольно сдала анализы. В крови наркотических и алкогольных веществ не обнаружено", - написал Мосийчук.

Депутат добавил, что Национальная полиция по факту ДТП возбудила уголовное производство и проводит расследование.

Как сообщали Українськi Новини, ГБР расследует избиение депутатом Рады Мосийчуком общественного деятеля в эфире телеканала.

Тем временем, полиция составила на Мосийчука протокол за показ заполненного бюллетеня на выборах.