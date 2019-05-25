Депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук (фракция Радикальной партии Олега Ляшко) решил выйти из Радикальной партии Олега Ляшко.\r\nОб этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.\r\n"Хочу сообщить всем о своем выходе из рядов Радикальной партии Олега Ляшко", - написал депутат.\r\nПричиной данного решения Мосийчук назвал идеологические разногласия с отдельными членами команды.\r\n"Серьезные идеологические разногласия влекли за собой конфликты с отдельными членами команды. Я не могу идти вопреки собственным убеждениям и не хочу работать в атмосфере конфронтации с людьми, которых, несмотря на все разногласия, глубоко уважаю", - заявил он.\r\nДепутат также отметил, что намерен продолжить общественную, журналистскую и политическую деятельность.\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, депутаты Рады Светлана Залищук, Аркадий Корнацкий, Сергей Лещенко и Мустафа Найем вышли из фракции "Блок Петра Порошенко" в парламенте.\r\nРанее Мосийчук признался, что его жена сбила скутериста.