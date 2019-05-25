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25 мая 2019, суббота, 13:08 1616
Верховная Рада и партии 2019-05-25T13:11:41+03:00
Українські Новини
Идеологические разногласия: Мосийчук заявил о выходе из Радикальной партии

Идеологические разногласия: Мосийчук заявил о выходе из Радикальной партии

Игорь Мосийчук.
Игорь Мосийчук.

Депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук (фракция Радикальной партии Олега Ляшко) решил выйти из Радикальной партии Олега Ляшко.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"Хочу сообщить всем о своем выходе из рядов Радикальной партии Олега Ляшко", - написал депутат.

Причиной данного решения Мосийчук назвал идеологические разногласия с отдельными членами команды.

"Серьезные идеологические разногласия влекли за собой конфликты с отдельными членами команды. Я не могу идти вопреки собственным убеждениям и не хочу работать в атмосфере конфронтации с людьми, которых, несмотря на все разногласия, глубоко уважаю", - заявил он.

Депутат также отметил, что намерен продолжить общественную, журналистскую и политическую деятельность.

Как сообщали Українські Новини, депутаты Рады Светлана Залищук, Аркадий Корнацкий, Сергей Лещенко и Мустафа Найем вышли из фракции "Блок Петра Порошенко" в парламенте.

Ранее Мосийчук признался, что его жена сбила скутериста.

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