Идеологические разногласия: Мосийчук заявил о выходе из Радикальной партии

Депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук (фракция Радикальной партии Олега Ляшко) решил выйти из Радикальной партии Олега Ляшко.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"Хочу сообщить всем о своем выходе из рядов Радикальной партии Олега Ляшко", - написал депутат.

Причиной данного решения Мосийчук назвал идеологические разногласия с отдельными членами команды.

"Серьезные идеологические разногласия влекли за собой конфликты с отдельными членами команды. Я не могу идти вопреки собственным убеждениям и не хочу работать в атмосфере конфронтации с людьми, которых, несмотря на все разногласия, глубоко уважаю", - заявил он.

Депутат также отметил, что намерен продолжить общественную, журналистскую и политическую деятельность.

Как сообщали Українські Новини, депутаты Рады Светлана Залищук, Аркадий Корнацкий, Сергей Лещенко и Мустафа Найем вышли из фракции "Блок Петра Порошенко" в парламенте.

Ранее Мосийчук признался, что его жена сбила скутериста.