Гендиректору завода в Харькове и его семье угрожают физической расправой, - "Укроборонпром"

Государственный концерн "Укроборонпром" заявляет, что новоназначенному директору государственного предприятия "Завод им. Малышева" (Харьков) Александру Чурсину и его семье угрожают физической расправой.

Об этом говорится в сообщении "Укроборонпрома", передают Українськi Новини.

"Генеральному директору ГП "Завода им. Малышева", входящему в состав ГК "Укроборонпром", Александру Чурсину и его семье угрожают расправой.

Сразу после назначения Александр Чурсин столкнулся с жестким сопротивлением уже бывшего директора завода Александра Хланя, который был освобожден от должности в связи с завершением действия контракта. За последнюю неделю у проходной завода был организован малочисленный "митинг в поддержку Хланя", а им самим подан иск в Коминтерновский районный суд Харькова", - говорится в нем.

Согласно сообщению, по состоянию на данный момент суд признал правомерность увольнения Хланя, однако Чурсин и члены его семьи столкнулись с угрозами, которые поступают по телефону.

Неизвестные обещают расправиться с Чурсиным и его семьей, если он не откажется от занимаемой должности.

"В концерне убеждены, что такой беспредел, угрозы и попытки запугать нового руководителя стратегического для украинского оборонно-промышленного комплекса предприятия - недопустимы. Такая ситуация требует немедленного вмешательства правоохранителей, которые обязаны выявить злоумышленников. В свою очередь суд должен дать правовую оценку их действиям и назначить соответствующее наказание", - сказано в сообещнии.

Также в сообщении говорится, что соответствующее заявление уже передано в правоохранительные органы.

Кроме того, "Укроборонпром" требует от правоохранителей обеспечить безопасность Чурсина и его семьи.

Как сообщали Українськi Новини, Гладковский просит политиков прекратить силовое давление на его семью и на следствие.

Тем временем на аудит "Укроборонпрома" выделили 32 млн гривен, а у Зеленского против ликвидации "Укроборонпрома".