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03 июня 2019, понедельник, 16:36 38
Общество 2019-06-03T16:36:47+03:00
Українські Новини
Ребенок, в которого стреляли пьяные полицейские, в крайне тяжелом состоянии - пуля все еще в голове

Ребенок, в которого стреляли пьяные полицейские, в крайне тяжелом состоянии - пуля все еще в голове

Состояние 5-летнего мальчика, которого в Переяслав-Хмельницком ранили пьяные стражи порядка, является крайне тяжелым. Пуля остается в мозге. Медики пока не дают никаких прогнозов, об этом сказал главный врач Киевского городского центра детской нейрохирургии Александр Гончарук, передает 24 канал.

Ребенок находится в крайне тяжелом состоянии, на аппарате искусственного дыхания. Функции сердечно-сосудистой системы поддерживаются с помощью медикаментов. Врач также подчеркнул, что травма – сверхтяжелая, с повреждением одного из полушарий мозга.

Согласно медицинским протоколам и стандартам НАТО, у ребенка – боевая травма. Выполнено повторное оперативное вмешательство: удалена гематома, часть черепа. Эта травма является такой, на которую реагируют все органы, также подключается полиорганная недостаточность, – рассказал Гончарук.

Пуля остается в мозге. Доставать ее, по мнению нейрохирургов, нецелесообразно. Врачи отмечают, что сейчас главное – спасти жизнь ребенку.

"Тяжесть травмы такова, что делать прогнозы глупо. Мы максимально используем все, чтобы спасти жизнь ребенку. Мы сделали максимальный объем оперативного вмешательства, сейчас задача – стабилизировать состояние", – отметил врач.

Полицейские, которых подозревают в ранении 5-летнего мальчика из Переяслав-Хмельницкого, признали свою вину. 

ГБР расследует уголовное производство по факту умышленного нанесения тяжких телесных повреждений работниками Переяслав-Хмельницкого ОП ГУ ЧП в Киевской области 5-летнему мальчику.

31 мая около 16 часов четверо несовершеннолетних детей гуляли рядом с местом своего проживания. Во время отдыха 5-летний мальчик по неосторожности поскользнулся и упал на асфальтобетонное покрытие и камень, в результате чего получил травму головы. Позже установили наличие у ребенка проникающих огнестрельных повреждений головы.

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