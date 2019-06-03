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03 червня 2019, понеділок, 13:26 29
Фінанси 2019-06-03T15:45:03+03:00
Українські Новини
Гривня на міжбанку "пробила" позначку в 27 UAH/USD

Гривня на міжбанку "пробила" позначку в 27 UAH/USD

Гривня на міжбанку подолала позначку в 27 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили банкіри.

"Подолали невеликий психологічний бар'єр. Але значного зростання поки не спостерігається", - сказав дилер одного з іноземних банків.

Він також не виключив продовження помірної девальвації на поточному тижні.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися котируваннями 26,90-26,93 UAH/USD.

Потім котирування почали зростати і до 13:00 досягли рівня 27,06-27,10 UAH/USD.

Національний банк минулого тижня (з 27 по 31 травня) купив на міжбанківському валютному ринку 11,5 млн доларів, а продав 43 млн доларів.

Як повідомляли Українські Новини, голова Ради Національного банку україни Богдан Данилишин зазначає, що за 3 літніх місяці Україна має виплатити зовнішніх боргів на 1,8 млрд доларів, а окремо у вересні – 1,7 млрд доларів.

Національний банк у період з 27 по 31 травня купив на міжбанківському валютному ринку 11,5 млн доларів, а продав 43 млн доларів.

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