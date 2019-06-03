НБУ від покупки перейшов до продажу валюти на міжбанку

Національний банк у період з 27 по 31 травня купив на міжбанківському валютному ринку 11,5 млн доларів, а продав 43 млн доларів.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

зокрема, НБУ купив 11,5 млн доларів шляхом використання механізму Matching.

Також НБУ продав 43 млн доларів за інтервенції за єдиним курсом.

Використовуючи Matching, НБУ з початку року купив 755,5 млн доларів, продав – 108,5 млн доларів.

З початку року НБУ купив на міжбанку шляхом проведення інтервенцій 1316,7 млн доларів, а продав 231,43 млн доларів.

122,93 млн доларів з початку року було продано по інтервенції за єдиним курсом, а куплено – 546,2 млн доларів.

Також з початку року НБУ купив 15 млн доларів за запитом найкращої ціни.

В 2018 року НБУ купив на міжбанку 3 173,78 млн доларів, продав – 1 801,82 млн доларів.

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк у квітні перерахував до держбюджету 47,6 млрд гривень прибутку.

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження в четвер на 27 коп. в п'ятницю зміцнився на 10 коп. до 26,85 UAH/USD.