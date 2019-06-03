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03 июня 2019, понедельник, 10:41 5293
Силовые структуры 2019-06-03T10:46:49+03:00
Українські Новини
Дела против Порошенко по заявлениям Портнова имеют правовую перспективу, - Труба

Дела против Порошенко по заявлениям Портнова имеют правовую перспективу, - Труба

Роман Труба.
Роман Труба.

Возбужденные по заявлениям юриста Андрея Портнова расследования в отношении Петра Порошенко имеют юридически-правовую перспективу.

Такую оценку дал в комментарии Українським Новинам директор Государственного бюро расследований Украины Роман Труба.

"Заявления о совершении преступлений регистрируются автоматически, это – требование закона. Я не могу говорить о первых выводах следственных групп, это – тайна следствия. Но моя оценка, глядя на аргументацию, которая изложена в заявлениях, можно смело утверждать, что эти дела имеют юридически-правовую перспективу", - заявил он.

По словам Романа Трубы, следственные действия по этим заявлениям уже активно ведутся.

"Вопросы достаточно резонансны. В связи с этим, нами запланированы и в кратчайшие сроки будут проведены активные следственные действия. Мы будем проверять все факты, которые были изложены в обращениях, и, соответственно, добывать доказательства в подтверждение либо опровержение вины. Общественность в ближайший период времени должна получить ответы на все вопросы", - заявил глава ГБР.

При этом он затруднился спрогнозировать точные сроки досудебного расследования.

"Для нас самое важное – качественное и профессиональное досудебное расследование. Это не несколько следственных действий, а целый комплекс. В том числе – следственно-розыскные действия. Понимая общественный резонанс, мы будем пытаться дать ответы как можно быстрее. Но это точно – не месяц. Однозначно, больший период", - считает Роман Труба.

В то же время, директор ГБР исключает возможность влияния на следствие извне, учитывая политический вес объекта расследований.

"Нужно пытаться, и мы будем это делать, подводить общество к пониманию, что перед Законом все равны. И это именно те категории дел, где мы имеем возможность доказать, что нет избранных. Если человек совершил преступление, он должен понести ответственность", - резюмировал Роман Труба.

Как сообщалось ранее, юрист Андрей Портнов зарегистрировал в Государственном бюро расследований уже четвертое заявление на Петра Порошенко, в котором он обвинил экс-президента в попытке узурпировать судебную власть. 

Вчерашнего президента Украины обвиняют в государственной измене, отмывании средств, злоупотреблении служебным положением, легализации в офшорах преступных доходов и неуплате налогов, а также - попытке узурпации судебной власти.

Сам Портнов уже сообщил, что ГБР начало расследование по его заявлениям. 

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