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03 червня 2019, понеділок, 10:21 99
Суспільство 2019-06-03T12:30:03+03:00
Українські Новини
Нові правила української мови діють від сьогодні

Нові правила української мови діють від сьогодні

Лист. Фото: pixabay
Лист. Фото: pixabay

Сьогодні, 3 червня, в Україні почав діяти новий Український правопис, прийнятий 22 травня.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства освіти, передають Українські Новини.

Згідно з постановою № 437 "Питання українського правопису", Кабінет міністрів схвалив нову редакцію Українського правопису 22 травня 2019.

Також сьогодні повинен бути опублікований фінальний текст нової редакції правил української мови.

"3-го червня 2019 фінальний текст нової редакції "Українського правопису" буде опублікований на офіційних сайтах Міністерства освіти і науки та Національної академії наук. З цього моменту рекомендується застосовувати норми і правила нової редакції Правопису в усіх сферах суспільного життя, зокрема, в офіційно-діловому стилі мовлення", - заявляє Міносвіти.

Документ передбачає також строки та етапи впровадження змін в освітній процес.

В Національну комісію з питань правопису, яка підготувала новий документ, увійшли вчені-мовознавці Національної академії наук та національних університетів з різних регіонів України.

Як повідомляли Українські Новини, в серпні-вересні 2018 року відбулося громадське обговорення пропонованих змін, під час якого надійшло понад 3 000 пропозицій від наукових установ, навчальних закладів, органів державної влади і місцевого самоврядування, окремих громадян, що викликало бурхливі обговорення у соцмережах.

Тим часом Рада заснувала Нацкомісію зі стандартів державної мови, яка буде встановлювати правопис.

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