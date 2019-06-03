Киевский патриархат не существует и никогда не существовал, - Вселенский Патриарх Варфоломей

Вселенский Патриарх Варфоломей заявил, что Киевский патриархат не существует и никогда не существовал. Об этом Вселенский Патриарх сказал во время встречи с украинскими журналистами в Стамбуле на прошлой неделе, пишет глава НСЖУ Сергей Томиленко на своей странице в Facebook.

Так, Томиленко сообщил, что Варфоломей отметил свою поддержку Украины и Православной Церкви Украины.

"Наша Материнская Церковь Константинополя всегда выражала глубокую обеспокоенность по поводу религиозной ситуации украинского народа. Таким образом, недавнее предоставление автокефалии Православной церкви Украины не было связано с политикой или геополитикой. Это было больше всего пастырской озабоченностью о справедливости, духовной справедливости. Десятилетиями, если не столетиями, Украина не могла наслаждаться полной свободой от внешнего воздействия, особенно от Российского государства ... Вселенский Патриархат, верный каноническим традициям Православной Церкви воспользовался правом, чтобы восстановить величие единства основанного на выражении Св. Павла: "Один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всего." (Galatians 3:26)", - отметил Варфоломей.

Касательно Филарета Варфоломей отметил, что его восстановили в епископском достоинстве как бывшего Митрополита Киевского.

"Так называемый "Патриархат Киевский" не существует и никогда не существовал. Мы также исповедуем, что теперь, после предоставления автокефалии, это ответственность Главного епископа Православной Церкви Украины Его Высокопреосвященства Епифания управлять исторической церковью, укреплять единство украинского народа, исповедуя христианские ценности, основанные на Евангелии и пользоваться даром свободы, как средством распространять Благую Весть Нового Завета", - подчеркнул Варфоломей.

Обращение Вселенского патриарха Варфоломея. Фото: Сергей Томиленко/Фейсбук

Как сообщали Українські Новини, Филарет встретился с представителями Вселенского патриархата.

Ранее Епифаний рассказал об ультиматумах и унижениях со стороны Филарета.