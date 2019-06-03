Київський патріархат не існує і ніколи не існував, - Вселенський Патріарх Варфоломій

Вселенський Патріарх Варфоломій заявив, що Київський патріархат не існує і ніколи не існував. Про це Вселенський Патріарх сказав під час зустрічі з українськими журналістами в Стамбулі минулого тижня, пише голова НСЖУ Сергій Томіленко на своїй сторінці в Facebook.

Так, Томіленко повідомив, що Варфоломій відзначив свою підтримку України і Православної Церкви України.

"Наша Материнська Церква Константинополя завжди висловлює глибоку стурбованість з приводу релігійної ситуації українського народу. Таким чином, недавнє надання автокефалії Православної церкви України не було пов'язано з політикою або геополітикою. Це було найбільше пастирською турботою про справедливість, духовну справедливість. Десятиліттями, якщо не століттями, Україна не могла насолоджуватися повною свободою від зовнішнього впливу, особливо від Російської держави ... Вселенський Патріархат, вірний канонічним традиціям Православної Церкви скористався правом, щоб відновити велич єдності заснованій на вислові Св. Павла: "Один Господь, одна віра, одне хрещення, один Бог і Отець." (Galatians 3:26)", - наголосив Варфоломій.

Щодо Філарета Варфоломій відзначив, що його відновили в єпископській гідності як колишнього Митрополита Київського.

"Так званий "Київський Патріархат" не існує і ніколи не існував. Ми також визнаємо, що тепер, після надання автокефалії, це відповідальність Головного єпископа Православної Церкви України Його Високопреосвященства Єпіфанія управляти історичною церквою, зміцнювати єдність українського народу, сповідуючи християнські цінності, засновані на Євангелії і користуватися даром свободи, як засобом поширювати Благу Звістку Нового Завіту", - наголосив Варфоломій.

Звернення Вселенського Патріарха Варфоломія. Фото: Сергій Томіленко/Фейсбук

Як повідомляли Українські Новини, Філарет зустрівся з представниками Вселенського патріархату.

Раніше Епіфаній розповів про ультиматуми і приниження з боку Філарета.