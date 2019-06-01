Россия готовит блокаду украинской ГТС, - Луценко

Россия готовит блокаду украинской газотранспортной системы.

Об этом генпрокурор Юрий Луценко написал в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"Если бы господин секретарь Данилюк не забыл меня пригласить туда (на заседание СНБО), я бы сказал следующее. Если о деолигархизации говорить всерьез - надо наконец внести в проект госбюджета ренту на добычу угля и руды также, как существует рента на добычу газа. Именно это может стать источником социальной помощи шахтерам", - сообщил он.

Также Луценко отметил, что Россия накопила в европейских хранилищах большие объемы газа для зимнего потребления ЕС.

"Очевидно, что страна-агрессор планирует блокаду нашей трубы. Собственных объемов газа не хватит для поддержания давления в газотранспортной системе. Для импорта газа надо дополнительно 3 млрд куб. В этих условиях надо срочно отменить решение Кабмина об изъятии 90% доходов "Нефтегаза". Незаконный отбор газа частными облгазами составил в этом году 5 млрд. К концу года объем хищений может составить 10 млрд кубов. Очевидно, что надо не только надеяться на действия НАБУ, но и лишить наконец эти искусственные олигархические кормушки статуса поставки газа населению, переносится уже с 2015 года", - говорится в сообщении.

Также генпрокурор отметил, что в условиях объявленной РФ нефтяной блокады Украина должна в силу давно утвержденных санкций против "Роснефти" наконец передать в государственное управление целостный имущественный комплекс "ПрикарпатЗападтранс".

Как сообщали Українські Новини, Россия резко снизила поставки дизтоплива и сжиженного газа в Украину из-за санкций.

Правительство России запретило экспортировать нефть и нефтепродукты на территорию Украины с 1 июня.

Данилюк заявил, что необходимо решать проблему ограничения экспорта нефти из России.