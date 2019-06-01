Россия готовит блокаду украинской ГТС, - Луценко

Россия готовит блокаду украинской газотранспортной системы.\r\nОб этом генпрокурор Юрий Луценко написал в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.\r\n"Если бы господин секретарь Данилюк не забыл меня пригласить туда (на заседание СНБО), я бы сказал следующее. Если о деолигархизации говорить всерьез - надо наконец внести в проект госбюджета ренту на добычу угля и руды также, как существует рента на добычу газа. Именно это может стать источником социальной помощи шахтерам", - сообщил он.\r\nТакже Луценко отметил, что Россия накопила в европейских хранилищах большие объемы газа для зимнего потребления ЕС.\r\n"Очевидно, что страна-агрессор планирует блокаду нашей трубы. Собственных объемов газа не хватит для поддержания давления в газотранспортной системе. Для импорта газа надо дополнительно 3 млрд куб. В этих условиях надо срочно отменить решение Кабмина об изъятии 90% доходов "Нефтегаза". Незаконный отбор газа частными облгазами составил в этом году 5 млрд. К концу года объем хищений может составить 10 млрд кубов. Очевидно, что надо не только надеяться на действия НАБУ, но и лишить наконец эти искусственные олигархические кормушки статуса поставки газа населению, переносится уже с 2015 года", - говорится в сообщении.\r\nТакже генпрокурор отметил, что в условиях объявленной РФ нефтяной блокады Украина должна в силу давно утвержденных санкций против "Роснефти" наконец передать в государственное управление целостный имущественный комплекс "ПрикарпатЗападтранс".\r\nКак сообщали Українські Новини, Россия резко снизила поставки дизтоплива и сжиженного газа в Украину из-за санкций.\r\nПравительство России запретило экспортировать нефть и нефтепродукты на территорию Украины с 1 июня.\r\nДанилюк заявил, что необходимо решать проблему ограничения экспорта нефти из России.