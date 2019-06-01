В Международный день защиты детей в харьковском парке Горького установили рекорд по наибольшему количеству детей, которые одновременно играют в шахматы.

Как сообщает издание Городской дозор Харькова, в турнире приняли участие 556 игроков в возрасте от 5 до 16 лет.

Рекорд Украины по одновременной игре в шахматы

Сеанс одновременной игры прошел на центральной аллее парка имени Горького. Представители Национального реестра рекордов Украины зафиксировали уникальное для страны достижение и передали подтверждающий сертификат городскому голове Геннадию Кернесу.

Рекорд был признан установленным в тот момент, когда игроки сделали первый ход. Соперниками игроков стали ведущие гроссмейстеры и детские тренеры. После игры все участники получили медали за участие в рекорде Украины.

Руководитель Национального реестра рекордов Лана Ветрова сообщила, что это уже третий шахматный рекорд, который установлен в Харькове. "Вы - настоящая столица Украины в этом спорте. Первым был ваш знаменитый чемпион Тихон Черняев, который уже в 5 лет сдал первый взрослый разряд по шахматам. Кроме того, самый массовый взрослый турнир тоже прошел здесь", - отметила она, отвечая на вопросы журналистов.