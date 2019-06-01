"Чупакабра, а ты не ох*л?" - Найем подтвердил подлинность записи Пашинского, где тот всех материт

Депутат Рады и журналист Мустафа Найем подтвердил подлинность записи голоса депутата Сергея Пашинского, опубликованной бывшим первым заместителем главы Администрации Президента Андрея Портнова, где депутат обзывает экс-посла США Мари Йованович и генпрокурора Юрия Луценко.\r\nОб этом Найем написал на своей странице в соцсети Facebook.\r\n"Полностью подтверждаю факт нашей с ним беседы. Все так и было", - заявил Найем.\r\nЖурналист заверил, что Пашинский "ничего никогда не решал ни в МВД, ни в полиции", также он не могу никуда никого назначать.\r\n"Во время последнего разговора я разволновался и обратился к Сергею Владимировичу не по имени и отчеству, а как мы обычно называем его между собой в парламенте: "Чупакабра, а ты не ох…л строить из себя вершителя судеб?!" - сказал я ему, и на этом все закончилось", - написал Найем.\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, Портнов назвал четырех людей, которых хочет привлечь к уголовной ответственности.\r\nТакже Генпрокуратура снова закрыла дело о скандальном ранении Химикуса Пашинским.