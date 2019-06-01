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01 июня 2019, суббота, 12:18 87
Верховная Рада и партии 2019-06-01T12:20:09+03:00
Українські Новини
"Чупакабра, а ты не ох*л?" - Найем подтвердил подлинность записи Пашинского, где тот всех материт

"Чупакабра, а ты не ох*л?" - Найем подтвердил подлинность записи Пашинского, где тот всех материт

Сергей Пашинский. Фото: SKELET-info
Сергей Пашинский. Фото: SKELET-info

Депутат Рады и журналист Мустафа Найем подтвердил подлинность записи голоса депутата Сергея Пашинского, опубликованной бывшим первым заместителем главы Администрации Президента Андрея Портнова, где депутат обзывает экс-посла США Мари Йованович и генпрокурора Юрия Луценко.

Об этом Найем написал на своей странице в соцсети Facebook.

"Полностью подтверждаю факт нашей с ним беседы. Все так и было", - заявил Найем.

Журналист заверил, что Пашинский "ничего никогда не решал ни в МВД, ни в полиции", также он не могу никуда никого назначать.

"Во время последнего разговора я разволновался и обратился к Сергею Владимировичу не по имени и отчеству, а как мы обычно называем его между собой в парламенте: "Чупакабра, а ты не ох…л строить из себя вершителя судеб?!" - сказал я ему, и на этом все закончилось", - написал Найем.

Как сообщали Українські Новини, Портнов назвал четырех людей, которых хочет привлечь к уголовной ответственности.

Также Генпрокуратура снова закрыла дело о скандальном ранении Химикуса Пашинским.

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