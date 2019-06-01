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01 июня 2019, суббота, 11:39 150
Силовые структуры 2019-06-01T11:40:32+03:00
Українські Новини
Премии по 3 тыс. гривен получит одна категория военных, - Полторак

Премии по 3 тыс. гривен получит одна категория военных, - Полторак

Деньги.
Деньги.

Министр обороны Степан Полторак решил премировать 3 тыс. гривен военнослужащих, приступающих к интенсивной фазе подготовки перед Операцией объединенных сил (ООС).

Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Военнослужащие ВС, которые приступают к интенсивной фазе подготовки перед привлечением к ООС, будут премированы 3 тыс. гривен. Такое решение принял, находясь в расположении 128-й отдельной горно-штурмовой бригады ВС Украины на Закарпатье", - написал он.

В частности, определяя задачи командованию воинской части, акцентировал внимание на бережном отношении командира к подчиненным, учитывая значительные нагрузки, длительное нахождение в полевых условиях и изнурительный учебный процесс во время боевого слаживания.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Полторак увеличил на 5 тыс. гривен вознаграждение военным на передовой и на 1 тыс. - в других районах ООС. В марте бывший Президент Петр Порошенко поручил Полтораку повысить зарплаты бойцам горно-штурмовых войск на 23%.

Тем временем Полторак подал в отставку.

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