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01 июня 2019, суббота, 06:00 278
Lifestyle 2019-06-01T06:00:04+03:00
Українські Новини
Сегодня День защиты детей: смысл и происхождение праздника

Сегодня День защиты детей: смысл и происхождение праздника

Дети. Фото: nash-dvor74.ru
Дети. Фото: nash-dvor74.ru

Сегодня, 1 июня, традиционно отмечают День защиты детей, привлекающий внимание общественности к делам и проблемам детского населения. Впервые во всем мире он был проведен в 1950 году и поныне успешно показывает позитивные результаты своей деятельности. Об истории праздника расскажут Українські Новини.

День защиты детей – один из старейших праздников, широко распространившихся по миру. Как обычно и бывает, в Украине он отмечается после последнего школьного звонка, в первый летний день, когда дети продолжают праздновать начало каникул и окончание школьного года.

Впервые вопрос о нужде защиты детей поднялся на Женевской конвенции в 1925 году. По стечению обстоятельств или вследствие чего в тот же год состоялся детский фестиваль, организованный Генеральным консулом Китая в США для осиротелых детей.

Особенно остро восстал вопрос после Второй мировой войны. Обеспечить детское поколение безопасным и здоровым будущим обещали участники конгресса женщин 1949 года в Париже. И вскоре отметился первый День детей.

В Украину праздник, однако, пришел в конце 20 столетия. Принятый Президентом Леонидом Кучмой указ об установлении праздника позволил украинцам перенять международную традицию в 1998 году.

Хоть среди населения принято проводить время с ребенком в увеселении и радости, в первый летний день при этом активно работают детские благотворительные организации, а также проходят повсеместно образовательные программы для детей, обучающие пониманию ими их прав и разрешению ситуаций, когда они находятся под каким-либо давлением.

Во всех городах стран также стараются придумать массу мероприятий с красочным оформлением, веселыми играми и представлениями.

Международный День защиты детей служит для напоминания взрослым о своей ответственности перед столь уязвимой группой и позволяет громче говорить об актуальных проблемах общества. При этом в будничном понимании это прекрасная возможность подарить ребенку праздник.

Как сообщали Українські Новини, в первый день лета ожидается жара до +34: прогноз погоды.

Ранее отметили последний звонок-2019: столичные выпускники зрелищно облились водой в фонтанах.

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