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31 травня 2019, пʼятниця, 21:46 11
Зовнішня політика 2019-05-31T22:00:02+03:00
Українські Новини
Макрон запросив Зеленського до Франції

Макрон запросив Зеленського до Франції

Зеленський у Макрона. Фото: сайт Президента України
Зеленський у Макрона. Фото: сайт Президента України

Президент Франції Еммануель Макрон запросив Президента Володимира Зеленського відвідати Францію.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Президента, передають Українські Новини.

Про це стало відомо після зустрічі Зеленського з міністром Європи і закордонних справ Франції Жан-Івом Ле Дріаном, яка відбулася 31 травня в Києві.

Президент подякував Франції за послідовну підтримку суверенітету, незалежності й територіальної цілісності України.

Зеленський також заявив, що солідарність Франції з Україною як партнером у "нормандському форматі" (Франція, Німеччина, Росія, Україна) і в різних міжнародних групах і організаціях необхідна для збереження безпеки.

Крім цього, учасники обговорили поглиблення двостороннього політичного діалогу та зміцнення співробітництва між Україною та Францією, зокрема в торговельно-економічній сфері.

Зеленський також зазначив багато спільних проектів, які реалізуються в Україні, наприклад оновлення системи водопостачання в Маріуполі.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський з Данилюком і Рябошапкою зустрівся з Макроном. Пізніше Зеленський розповів про Макрона. Суд не визнав агітацією зустріч Зеленського та Макрона.

Макрон привітав Зеленського з перемогою.

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