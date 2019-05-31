Макрон запросив Зеленського до Франції

Президент Франції Еммануель Макрон запросив Президента Володимира Зеленського відвідати Францію.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби Президента, передають Українські Новини.\r\nПро це стало відомо після зустрічі Зеленського з міністром Європи і закордонних справ Франції Жан-Івом Ле Дріаном, яка відбулася 31 травня в Києві.\r\nПрезидент подякував Франції за послідовну підтримку суверенітету, незалежності й територіальної цілісності України.\r\nЗеленський також заявив, що солідарність Франції з Україною як партнером у "нормандському форматі" (Франція, Німеччина, Росія, Україна) і в різних міжнародних групах і організаціях необхідна для збереження безпеки.\r\nКрім цього, учасники обговорили поглиблення двостороннього політичного діалогу та зміцнення співробітництва між Україною та Францією, зокрема в торговельно-економічній сфері.\r\nЗеленський також зазначив багато спільних проектів, які реалізуються в Україні, наприклад оновлення системи водопостачання в Маріуполі.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Зеленський з Данилюком і Рябошапкою зустрівся з Макроном. Пізніше Зеленський розповів про Макрона. Суд не визнав агітацією зустріч Зеленського та Макрона.\r\nМакрон привітав Зеленського з перемогою.