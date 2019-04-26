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26 апреля 2019, пятница, 12:00 178 Документ
Кабмин 2019-04-26T12:00:14+03:00
Українські Новини
В марте Аваков получил более 75 тыс. гривен премии за февраль и январь

В марте Аваков получил более 75 тыс. гривен премии за февраль и январь

Арсен Аваков
Арсен Аваков

Зарплата министра внутренних дел Арсена Авакова за март составила 119,2 тыс. гривен, его заместителей - от 73,2 тыс. до 94 тыс. гривен, государственного секретаря министерства - 101,4 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе Министерства внутренних дел на запрос Українських Новин.

Зарплата, начисленная Авакову в марте, составила 119 179 гривен, в том числе должностной оклад - 12 800 гривен, надбавка за выслугу лет - 4 224 гривны, надбавка за интенсивность труда - 12 800 гривен, надбавка за работу с документами, составляющих государственную тайну, - 2 560 гривен, надбавка за выполнение функций государственного эксперта по вопросам тайн - 2 560 гривен, командировочные - 8 736 гривен, индексация - 111 гривен.

Кроме того, министру начислено 35 477 гривен премии за январь и 39 912 гривен премии за февраль.

Материальная помощь министру за март не начислялась.

Зарплата первого заместителя министра Сергея Ярового составила 94 тыс. гривен, заместителей Татьяны Ковальчук - 89,8 тыс. гривен, Вадима Трояна - 73,2 тыс. гривен, Сергея Гончарова - 89,6 тыс. гривен, госсекретаря Алексея Тахтая - 101,4 тыс. гривен.

Как сообщали Українськi Новини, Аваков задекларировал права на книгу и 12 млн гривен совместных доходов с женой.

Ранее Аваков за "интенсивный труд" получил надбавку размером с оклад.

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