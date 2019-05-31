Заступники Авакова в квітні отримали величезні премії

Зарплата міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, який за березень отримав більше всіх міністрів, в квітні склала 86,4 тис. гривень, його заступників - від 101,7 тис. до 147 тис. гривень, державного секретаря міністерства - 88,8 тис. гривень.

Про це йдеться у відповіді Міністерства внутрішніх справ на запит Українських Новин.

Зарплата, нарахована Авакову в квітні, склала 86 391 гривню, у тому числі посадовий оклад - 16 000 гривень, надбавка за вислугу років - 5 280 гривень, надбавка за інтенсивність праці - 16 000 гривень, надбавка за роботу з документами, що становлять державну таємницю, - 3 200 гривень, надбавка за виконання функцій державного експерта з питань таємниць - 3 200 гривень, індексація - 138 гривень, премія - 42 572 гривні.

Матеріальна допомога міністру за квітень не нараховувалася.

Зарплата першого заступника міністра Сергія Ярового становила 143 тис. гривень, заступників Тетяни Ковальчук - 147 тис. гривень, Вадима Трояна - 101,7 тис. гривень, Сергія Гончарова - 146,8 тис. гривень, держсекретаря Олексія Тахтая - 88,8 тис. гривень.

Із зазначених сум премія Ярового становила 100 тис. гривень, Ковальчук - 115 тис. гривень, Трояна - 54 тис. гривень, Гончарова - 114 тис. гривень.

Крім того, 1 295 гривень із зарплати Трояна склала одноразова грошова допомога, передбачена законом "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

Як повідомляли Українські Новини, Аваков задекларував 6 млн гривень доходів за 2018 рік.

У березні міністр отримав більше 75 тис. гривень премії.