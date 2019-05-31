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31 мая 2019, пятница, 13:15 1228
Политика 2019-05-31T13:20:25+03:00
Українські Новини
Холодницкий предотвратил объявление подозрения Логвинскому, - СМИ

Холодницкий предотвратил объявление подозрения Логвинскому, - СМИ

Неформальная встреча Холодницкого и Логвинского в баре отеля Hilton в Вашингтоне, февраль 2017.
Неформальная встреча Холодницкого и Логвинского в баре отеля Hilton в Вашингтоне, февраль 2017.

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий в апреле неожиданно заменил процессуального руководителя по "делу Логвинского", когда дело вышло на финишную прямую.

Об этом свидетельствует ответ Национального антикоррупционного бюро, пишет  издание "Наші гроші".

Сообщается, что детективы расследуют уголовное производство №52017000000000361 с августа 2017 года. По данным следствия, должностные лица Минюста по предварительному сговору с народным депутатом и связанными с ним лицами организовали завладение и дальнейшей легализацию 54180000 грн средств госбюджета в интересах ООО "Золотой Мандарин Ойл". Кроме того, установлено, что действия должностных лиц фирмы привели к нанесению ущерба "Родовид Банка" (99,9% принадлежит государству) на сумму 1110000000 грн. Это все подтверждается выводами судебно-экономических экспертиз.

11 апреля этого года детективы по согласованию с начальником отдела САП Сергеем Казакиным сообщили о подозрении должностному лицу ООО "Золотой Мандарин Ойл" (по ч. 5 ст. 191 УК). После сообщения о подозрении это лицо начала взаимодействовать со следствием, в частности, предоставила обличительные показания об участии в схеме других лиц.

15 апреля постановлением прокурора САП дело в отношении этого лица выделили в отдельное производство.

22 апреля постановлением прокурора квалификацию действий этого лица было изменено (на ст. 205 УК), а 24 апреля материалы расследования вместе с ходатайством об освобождении этого лица от уголовной ответственности было направлено на рассмотрение в Соломенский райсуд Киева.

В НАБУ отметили, что предоставленные указанным лицом показы подтвердили причастность реальных бенефициаров ООО "Золотой Мандарин Ойл" схеме. " На данный момент детективы собрали достаточно доказательств для сообщения о подозрении другим лицам в этом уголовном производстве . Были подготовлены проекты сообщения о подозрении, которые в рабочем порядке изучались прокурорами шестого отдела САП для их окончательного согласования", - подчеркнули в Национальном бюро.

Вместе с тем 16 мая в НАБУ поступило постановление Холодницкого от 25 апреля об изменении группы прокуроров в этом производстве. Старшим группы был назначен его заместитель Владимир Кривенко. Зато прокурора Козачину вообще исключили из состава группы прокуроров в связи с якобы неэффективным процессуальным руководством по делу.

Впрочем, по мнению детективов, прокурор Козачину процессуальное руководство в производстве №52017000000000361 осуществлял эффективно, обеспечивал наступательность, полноту, всесторонность и объективность, поддерживал инициативы детективов о проведении тех или иных следственных и процессуальных действий.

"Под процессуальным руководством Козачины С.С. в уголовном производстве №52017000000000361 собраны материалы, насчитывающие более 60 томов и в которых содержатся доказательства возможной причастности к совершению уголовного преступления должностных лиц Министерства юстиции категории "А", народного депутата Украины и его помощников", - отметили в НАБУ.

Напомним, в т. н. "Аквариумных пленках" из кабинета руководителя САП в начале 2018 было зафиксировано , как Холодницкий гарантирует нардепу от "Народного фронта" Георгию Логвинскому, контролирующему дело в отношении него.

Нардеп : Я хочу понимать, что мы дальше делаем, мы (ненормативная лексика) - это хорошо, но ...

Руководитель САП: Я полностью контролирую ситуацию. Пока я разбирался, там угрозы тебе нет ... Причин для твоей опасности там не вижу ...

Примерно через час после этой встречи с нардепом Холодницкий вызвал старшего группы прокурора Сергея Козачину. Последний сказал, что собирается объявлять подозрение Логвинскому в совершении коррупционных преступлений. На что Холодницкий ответил, что в деле "присутствует политический момент". А в конце разговора заявил, что дела по Логвинскому нужно или отложить на неопределенный срок, или закрыть вообще.

Наопмним, ранее Георгий Логвинский прокомментировал скандал вокруг квартиры прокурора Козачины.

Больше новостей о: НАБУ Наші гроші подозрение Назар Холодницкий Георгий Логвинский

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