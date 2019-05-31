Холодницкий предотвратил объявление подозрения Логвинскому, - СМИ

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий в апреле неожиданно заменил процессуального руководителя по "делу Логвинского", когда дело вышло на финишную прямую.\r\nОб этом свидетельствует ответ Национального антикоррупционного бюро, пишет издание "Наші гроші".\r\nСообщается, что детективы расследуют уголовное производство №52017000000000361 с августа 2017 года. По данным следствия, должностные лица Минюста по предварительному сговору с народным депутатом и связанными с ним лицами организовали завладение и дальнейшей легализацию 54180000 грн средств госбюджета в интересах ООО "Золотой Мандарин Ойл". Кроме того, установлено, что действия должностных лиц фирмы привели к нанесению ущерба "Родовид Банка" (99,9% принадлежит государству) на сумму 1110000000 грн. Это все подтверждается выводами судебно-экономических экспертиз.\r\n11 апреля этого года детективы по согласованию с начальником отдела САП Сергеем Казакиным сообщили о подозрении должностному лицу ООО "Золотой Мандарин Ойл" (по ч. 5 ст. 191 УК). После сообщения о подозрении это лицо начала взаимодействовать со следствием, в частности, предоставила обличительные показания об участии в схеме других лиц.\r\n15 апреля постановлением прокурора САП дело в отношении этого лица выделили в отдельное производство.\r\n22 апреля постановлением прокурора квалификацию действий этого лица было изменено (на ст. 205 УК), а 24 апреля материалы расследования вместе с ходатайством об освобождении этого лица от уголовной ответственности было направлено на рассмотрение в Соломенский райсуд Киева.\r\nВ НАБУ отметили, что предоставленные указанным лицом показы подтвердили причастность реальных бенефициаров ООО "Золотой Мандарин Ойл" схеме. " На данный момент детективы собрали достаточно доказательств для сообщения о подозрении другим лицам в этом уголовном производстве . Были подготовлены проекты сообщения о подозрении, которые в рабочем порядке изучались прокурорами шестого отдела САП для их окончательного согласования", - подчеркнули в Национальном бюро.\r\nВместе с тем 16 мая в НАБУ поступило постановление Холодницкого от 25 апреля об изменении группы прокуроров в этом производстве. Старшим группы был назначен его заместитель Владимир Кривенко. Зато прокурора Козачину вообще исключили из состава группы прокуроров в связи с якобы неэффективным процессуальным руководством по делу.\r\nВпрочем, по мнению детективов, прокурор Козачину процессуальное руководство в производстве №52017000000000361 осуществлял эффективно, обеспечивал наступательность, полноту, всесторонность и объективность, поддерживал инициативы детективов о проведении тех или иных следственных и процессуальных действий.\r\n"Под процессуальным руководством Козачины С.С. в уголовном производстве №52017000000000361 собраны материалы, насчитывающие более 60 томов и в которых содержатся доказательства возможной причастности к совершению уголовного преступления должностных лиц Министерства юстиции категории "А", народного депутата Украины и его помощников", - отметили в НАБУ.\r\nНапомним, в т. н. "Аквариумных пленках" из кабинета руководителя САП в начале 2018 было зафиксировано , как Холодницкий гарантирует нардепу от "Народного фронта" Георгию Логвинскому, контролирующему дело в отношении него.\r\nНардеп : Я хочу понимать, что мы дальше делаем, мы (ненормативная лексика) - это хорошо, но ...\r\nРуководитель САП: Я полностью контролирую ситуацию. Пока я разбирался, там угрозы тебе нет ... Причин для твоей опасности там не вижу ...\r\nПримерно через час после этой встречи с нардепом Холодницкий вызвал старшего группы прокурора Сергея Козачину. Последний сказал, что собирается объявлять подозрение Логвинскому в совершении коррупционных преступлений. На что Холодницкий ответил, что в деле "присутствует политический момент". А в конце разговора заявил, что дела по Логвинскому нужно или отложить на неопределенный срок, или закрыть вообще.\r\nНаопмним, ранее Георгий Логвинский прокомментировал скандал вокруг квартиры прокурора Козачины.