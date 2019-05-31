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31 мая 2019, пятница, 12:15 301
Верховная Рада и партии 2019-05-31T12:17:07+03:00
Українські Новини
Стенограмму встречи Зеленского с руководством фракций Рады цензурировали, - Парубий

Стенограмму встречи Зеленского с руководством фракций Рады цензурировали, - Парубий

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий считает цензурированной стенограмму консультаций с руководством и лидерами фракций Верховной Рады, которые состоялись 21 мая.

Об этом он сообщил на заседании Рады, передают Українські новини.

"Я, коллеги, хочу подтвердить, что действительно в стенограмме есть некоторые перекручивания текста, изъяты некоторые предложения", - сказал Парубий.

Спикер заявил, что, несмотря на изменения, в тексте нет фактов согласия парламентариев на сохранение закрытых партийных списках на выборах Рады.

Он отметил, что с данной инициативой выступил глава Администрации Президента Андрей Богдан.

"Подавляющее большинство глав фракций были за открытие списки и не давали согласие на идею Богдана о том, что необходимо сделать закрытые списки", - подчеркнул председатель парламента.

Также о цензурировании стенограммы заявил и председатель фракции Радикальной партии Олег Ляшко, потребовав опубликовать видеозапись переговоров.

Как сообщали Українські новини, в четверг Зеленский опубликовал стенограмму консультаций с руководством и лидерами фракций Верховной Рады, которые состоялись 21 мая.

Тем временем, появились самые смешные моменты встречи Зеленского с руководством фракций Рады.

Больше новостей о: Верховная Рада Цензура Стенограмма Андрей Парубий консультации Владимир Зеленский

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