Стенограмму встречи Зеленского с руководством фракций Рады цензурировали, - Парубий

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий считает цензурированной стенограмму консультаций с руководством и лидерами фракций Верховной Рады, которые состоялись 21 мая.\r\nОб этом он сообщил на заседании Рады, передают Українські новини.\r\n"Я, коллеги, хочу подтвердить, что действительно в стенограмме есть некоторые перекручивания текста, изъяты некоторые предложения", - сказал Парубий.\r\nСпикер заявил, что, несмотря на изменения, в тексте нет фактов согласия парламентариев на сохранение закрытых партийных списках на выборах Рады.\r\nОн отметил, что с данной инициативой выступил глава Администрации Президента Андрей Богдан.\r\n"Подавляющее большинство глав фракций были за открытие списки и не давали согласие на идею Богдана о том, что необходимо сделать закрытые списки", - подчеркнул председатель парламента.\r\nТакже о цензурировании стенограммы заявил и председатель фракции Радикальной партии Олег Ляшко, потребовав опубликовать видеозапись переговоров.\r\nКак сообщали Українські новини, в четверг Зеленский опубликовал стенограмму консультаций с руководством и лидерами фракций Верховной Рады, которые состоялись 21 мая.\r\nТем временем, появились самые смешные моменты встречи Зеленского с руководством фракций Рады.