Фінансування субсидій урізали на 8 мільярдів

Кабмін зменшив обсяг фінансування програми з надання субвенцій місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату послуг ЖКГ, обсяг яких за 2019 рік зріс на 40%, на 13,6 мільярда гривень, водночас збільшивши програму з виплати субсидій у грошовій формі на 5,5 мільярда гривень.\r\nПро це йдеться в розпорядженні Кабміну №357-р від 22 травня 2019 року, передають Українські Новини.\r\nТак, в документі наголошується, що уряд доручив перерозподілити кошти за рахунок зменшення обсягу видатків споживання за програмою надання субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату послуг ЖКГ на суму 13,558 мільярда гривень.\r\nВ той же час, на 5,544 мільярда гривень було збільшено фінансування програми "Виплата пільг та житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг у грошовій формі".\r\nУсього загальне фінансування виплати субсидій населенню зменшено на 8,014 мільярда гривень.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Кабмін направив 5,7 млрд гривень на субсидії: скільки українців отримають готівкою.\r\nТим часом, субсидії на літо і монетизацію переоформлять автоматично.