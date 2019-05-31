Фінансування субсидій урізали на 8 мільярдів

Кабмін зменшив обсяг фінансування програми з надання субвенцій місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату послуг ЖКГ, обсяг яких за 2019 рік зріс на 40%, на 13,6 мільярда гривень, водночас збільшивши програму з виплати субсидій у грошовій формі на 5,5 мільярда гривень.

Про це йдеться в розпорядженні Кабміну №357-р від 22 травня 2019 року, передають Українські Новини.

Так, в документі наголошується, що уряд доручив перерозподілити кошти за рахунок зменшення обсягу видатків споживання за програмою надання субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату послуг ЖКГ на суму 13,558 мільярда гривень.

В той же час, на 5,544 мільярда гривень було збільшено фінансування програми "Виплата пільг та житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг у грошовій формі".

Усього загальне фінансування виплати субсидій населенню зменшено на 8,014 мільярда гривень.

Як повідомляли Українські Новини, Кабмін направив 5,7 млрд гривень на субсидії: скільки українців отримають готівкою.

Тим часом, субсидії на літо і монетизацію переоформлять автоматично.