підписатися на розсилку
26.6 26.95
29.3 29.95
˟
31 травня 2019, пʼятниця, 09:45 33
Економіка 2019-05-31T11:30:02+03:00
Українські Новини
Фінансування субсидій урізали на 8 мільярдів

Фінансування субсидій урізали на 8 мільярдів

Субсидії.
Субсидії.

Кабмін зменшив обсяг фінансування програми з надання субвенцій місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату послуг ЖКГ, обсяг яких за 2019 рік зріс на 40%, на 13,6 мільярда гривень, водночас збільшивши програму з виплати субсидій у грошовій формі на 5,5 мільярда гривень.

Про це йдеться в розпорядженні Кабміну №357-р від 22 травня 2019 року, передають Українські Новини.

Так, в документі наголошується, що уряд доручив перерозподілити кошти за рахунок зменшення обсягу видатків споживання за програмою надання субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату послуг ЖКГ на суму 13,558 мільярда гривень.

В той же час, на 5,544 мільярда гривень було збільшено фінансування програми "Виплата пільг та житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг у грошовій формі".

Усього загальне фінансування виплати субсидій населенню зменшено на 8,014 мільярда гривень.

Як повідомляли Українські Новини, Кабмін направив 5,7 млрд гривень на субсидії: скільки українців отримають готівкою.

Тим часом, субсидії на літо і монетизацію переоформлять автоматично.

Більше новин про: Кабмін субсидії Урізання субсидій

Архів
Новини
РГК ввела в експлуатацію завод з виробництва шафових газорегуляторних пунктів у Львові 11:30
У Харкові пройде з'їзд політичної партії "Доверяй Делам" 11:23 Прес-реліз
Дочірнє підприємство китайської CNBM звернулося до президента Зеленського за захистом від рейдерства 11:18
Курс рубля в київських обмінниках перед вихідними підскочив 11:15
Труба незаконно звільнив 4 керівників підрозділів ДБР, - перший заступник директора Варченко 11:13
більше новин
Зеленський передав у Раду законопроект про імпічмент Президента 14:52
Зеленський назвав другого ворога, з яким Україна веде війну 19:30
Нові правила української мови почнуть діяти з 3 червня 15:15
Торгова марка "Квочка" Олега Бахматюка підтримала фестиваль таланту та краси для дітей з інвалідністю "Казкові мрії" 14:45 Прес-реліз
Рейдери роблять спроби захоплення ЖК "Чайка" в передмісті Києва, - Кулагін 12:15
більше новин
Нові правила української мови почнуть діяти з 3 червня 15:15
Міноборони не допустило бронесталі ЄС і НАТО до виробництва українських корпусів БТР-4 14:57
Суд заарештував майно Аллерова 06:00
ДБР розслідує зникнення моніторів і серверів з ситуаційної кімнати АП 13:00
Зеленський назвав другого ворога, з яким Україна веде війну 19:30
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok