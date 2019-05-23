За год объем назначенных субсидий вырос почти на 40%

В январе-апреле 2019 года объем назначенных субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг увеличился на 37,5% до 730,7 млн гривен по сравнению с январем-апрелем 2018 года.

Об этом Українським Новинам сообщила Государственная служба статистики.

В городских населенных пунктах общий объем назначенных субсидий составил 467,4 млн гривен, в сельских населенных пунктах – 263,3 млн гривен (355,5 млн гривен и 175,9 млн гривен соответственно за аналогичный период 2018 года).

Средний размер назначенной субсидии на 1 домохозяйство в апреле 2019 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 32,3% и составил 409,8 гривен.

Всего в январе-апреле 2019 года за получением субсидий на оплату услуг ЖКХ обратились 755,1 тыс. домохозяйств, что на 3,9% меньше по сравнению с январем-апрелем 2018 года (из них на городские населенные пункты приходится 50,2% обращений).

В апреле субсидии на оплату услуг ЖКХ получили 4 033,8 тыс. домохозяйств.

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