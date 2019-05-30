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30 мая 2019, четверг, 23:53 405
Президент 2019-05-30T23:55:32+03:00
Українські Новини
Зеленский внесет новый законопроект об уголовной ответственности за незаконное обогащение

Зеленский внесет новый законопроект об уголовной ответственности за незаконное обогащение

Верховная Рада. Скриншот видео 112.ua
Верховная Рада. Скриншот видео 112.ua

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Данилюк заявляет, что Президент Владимир Зеленский внесет в Верховную Раду законопроект о возобновлении уголовной ответственности за незаконное обогащение 31 мая.

Об этом он сказал в эфире телеканала "1+1", передают Українськi Новини.

"Завтра будет внесен закон о возвращении уголовной ответственности за незаконное обогащение, которое было отменено Конституционным Судом", - сказал он.

По его словам, Конституционный Суд находится под влиянием бывшего Президента Петра Порошенко, и это "общеизвестный факт".

Как сообщали Українськi Новини, до этого НАБУ закрыло все дела о незаконном обогащении так как, привлечение к уголовной ответствености за незаконное обогащение признано неконституционным. Президент настаивает на неотложном рассмотрении парламентом этих вопросов.

Тем временем, 29 июня Зеленский передал в Раду законопроект об импичменте Президента

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