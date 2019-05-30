Зеленский внесет новый законопроект об уголовной ответственности за незаконное обогащение

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Данилюк заявляет, что Президент Владимир Зеленский внесет в Верховную Раду законопроект о возобновлении уголовной ответственности за незаконное обогащение 31 мая.

Об этом он сказал в эфире телеканала "1+1", передают Українськi Новини.

"Завтра будет внесен закон о возвращении уголовной ответственности за незаконное обогащение, которое было отменено Конституционным Судом", - сказал он.

По его словам, Конституционный Суд находится под влиянием бывшего Президента Петра Порошенко, и это "общеизвестный факт".

Как сообщали Українськi Новини, до этого НАБУ закрыло все дела о незаконном обогащении так как, привлечение к уголовной ответствености за незаконное обогащение признано неконституционным. Президент настаивает на неотложном рассмотрении парламентом этих вопросов.

Тем временем, 29 июня Зеленский передал в Раду законопроект об импичменте Президента