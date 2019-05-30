Зеленський опублікував стенограму консультацій з керівництвом і лідерами фракцій Ради

Президент Володимир Зеленський опублікував стенограму консультацій із керівництвом і лідерами фракцій Верховної Ради, які відбулися 21 травня.

Стенограму було опубліковано на сайті Президента, передають Українські Новини.

"У зв'язку з численними запитами публікуємо повну стенограму зустрічі Володимира Зеленського з керівництвом Верховної Ради та лідерами парламентських фракцій і груп, яка відбулася 21 травня 2019", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, 27 травня на погоджувальній раді Верховної Ради голова Ради Андрій Парубій заявив, що на консультації Президента з представниками фракцій парламенту 21 травня не був досягнутий консенсус щодо закритих партійних списків.

29 червня Зеленський передав у Раду законопроект про імпічмент Президента.