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30 травня 2019, четвер, 22:55 79 Документ
Президент 2019-05-31T01:00:29+03:00
Українські Новини
Зеленський опублікував стенограму консультацій з керівництвом і лідерами фракцій Ради

Зеленський опублікував стенограму консультацій з керівництвом і лідерами фракцій Ради

Президент Володимир Зеленський. Фото прес-служби.
Президент Володимир Зеленський. Фото прес-служби.

Президент Володимир Зеленський опублікував стенограму консультацій із керівництвом і лідерами фракцій Верховної Ради, які відбулися 21 травня.

Стенограму було опубліковано на сайті Президента, передають Українські Новини.

"У зв'язку з численними запитами публікуємо повну стенограму зустрічі Володимира Зеленського з керівництвом Верховної Ради та лідерами парламентських фракцій і груп, яка відбулася 21 травня 2019", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, 27 травня на погоджувальній раді Верховної Ради голова Ради Андрій Парубій заявив, що на консультації Президента з представниками фракцій парламенту 21 травня не був досягнутий консенсус щодо закритих партійних списків.

29 червня Зеленський передав у Раду законопроект про імпічмент Президента.

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