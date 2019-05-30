Без ограничений: Супрун рассказала, как будут бороться с фальшивыми справками о вакцинации

Получить вакцину КПК (против кори, паротита и краснухи) могут все, даже те, у кого есть фальшивые справки о вакцинации, в частности от кори, паротита и краснухи (КПК) — любые ограничения отменены.

Об этом сообщила и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в Facebook.

"К сожалению, в Украине придумали "новый метод" отдать ребенка в садик, не сделав прививку: купить фальшивую справку о вакцинации", - сказано в сообщении.

По совам Супрун, во время Львовской спецоперации против кори выяснилось, что по документам в области 21,5 тыс. невакцинированных детей. А после тщательной проверки стало известно, что в вакцинации нуждаются около 50 тыс. детей.

И. о. министра отметила, что для того чтобы исключить выдачу поддельных справок, внедрят электронную медицинскую карту. Все данные о прививках будут внесены в электронную систему, следовательно исчезнет возможность прибегать к манипуляциям.

Супрун добавила, что получить вакцину КПК (против кори, паротита и краснухи) могут все — любые ограничения отменены.

Напомним, что Минздрав отменил возрастные ограничения для бесплатной прививки от кори.

В то же время, в МОЗ предложили делать украинцам меньше уколов.