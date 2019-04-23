Минфин хочет закупить 60 планшетов Apple за 3,1 млн гривен

ООО "Ай Он" (Киев) предложило самую низкую цену 3,13 млн гривен в тендере Министерства финансов на закупку 60 планшетов Apple Ipad.

Об этом говорится в тендерной документации ведомства, обнародованной в системе публичных закупок ProZorro, передают Українськi Новини.

Согласно тендерной документации, Минфин хочет закупить планшеты с диагональю от 10,5 до 12,9 дюйма, с процессором не менее Apple 12X, памятью 4 Гб, также необходимо наличие обложки Smart Keyboard с кириллической гравировкой клавиш, многопортового цифрового адаптера USB-C Digital AV, стилуса Apple Pencil v2 для Ipad Pro, защитного стекла для планшета Ipad Pro 11, системы MDM для управления корпоративными устройствами Apple с сервером и гравировкой задней крышки планшета с надписью - Ministry of finance of Ukraine.

Кроме победителя, в тендере принимало участие ООО "Ситиус Про" (Киев) с предложением 3,2 млн гривен.

Срок поставки - до 20 декабря.

Как сообщали Українські Новини, ранее Минфин отклонил предложения в тендере на закупку 60 планшетов Apple.

Тем временем "Укрнефть" купила 6 планшетов iPad за 80,3 тыс. гривен у ООО "Ай Он".

Ранее "Укргаздобыча" договорилась с "Ай Он" о покупке 35 планшетов iPad Pro стоимостью 48,84 тыс. гривен за единицу (с НДС).