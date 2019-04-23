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23 апреля 2019, вторник, 18:02 13
Кабмин 2019-04-23T18:02:36+03:00
Українські Новини
Минфин хочет закупить 60 планшетов Apple за 3,1 млн гривен

Минфин хочет закупить 60 планшетов Apple за 3,1 млн гривен

ООО "Ай Он" (Киев) предложило самую низкую цену 3,13 млн гривен в тендере Министерства финансов на закупку 60 планшетов Apple Ipad.

Об этом говорится в тендерной документации ведомства, обнародованной в системе публичных закупок ProZorro, передают Українськi Новини.

Согласно тендерной документации, Минфин хочет закупить планшеты с диагональю от 10,5 до 12,9 дюйма, с процессором не менее Apple 12X, памятью 4 Гб, также необходимо наличие обложки Smart Keyboard с кириллической гравировкой клавиш, многопортового цифрового адаптера USB-C Digital AV, стилуса Apple Pencil v2 для Ipad Pro, защитного стекла для планшета Ipad Pro 11, системы MDM для управления корпоративными устройствами Apple с сервером и гравировкой задней крышки планшета с надписью - Ministry of finance of Ukraine.

Кроме победителя, в тендере принимало участие ООО "Ситиус Про" (Киев) с предложением 3,2 млн гривен.

Срок поставки - до 20 декабря.

Как сообщали Українські Новини, ранее Минфин отклонил предложения в тендере на закупку 60 планшетов Apple.

Тем временем "Укрнефть" купила 6 планшетов iPad за 80,3 тыс. гривен у ООО "Ай Он".

Ранее "Укргаздобыча" договорилась с "Ай Он" о покупке 35 планшетов iPad Pro стоимостью 48,84 тыс. гривен за единицу (с НДС).

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