Фіскальна служба хоче витратити на сканери 110 млн гривень

Державна фіскальна служба оголосила тендер на закупівлю 50 комплектів сканерів за 110 млн гривень.\r\nПро це свідчать дані в системі державних закупівель ProZorro, передають Українські Новини.\r\nПредметом закупівлі на зазначених торгах є скануючі системи стаціонарного типу (транспортерні та прямопоказувальні) для огляду багажу, ручної поклажі та міжнародних поштових відправлень.\r\nКінцевий термін подання тендерних пропозицій - 1 липня.\r\nАукціон відбудеться 6 серпня.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, інспектор ДФС обіцяв "не помітити" неоформлених працівників за 15 тис. гривень під Хмельницьким.\r\nТакож Мінфін хоче закупити 60 планшетів Apple за 3,1 млн гривень.\r\nТим часом НАБУ планував замовити тренінг публічним виступам за 40 тис. гривень.