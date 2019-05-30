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30 травня 2019, четвер, 18:53 9
Фінанси 2019-05-30T20:00:03+03:00
Українські Новини
Фіскальна служба хоче витратити на сканери 110 млн гривень

Фіскальна служба хоче витратити на сканери 110 млн гривень

ДФС. Фото: kolomyya.org
ДФС. Фото: kolomyya.org

Державна фіскальна служба оголосила тендер на закупівлю 50 комплектів сканерів за 110 млн гривень.

Про це свідчать дані в системі державних закупівель ProZorro, передають Українські Новини.

Предметом закупівлі на зазначених торгах є скануючі системи стаціонарного типу (транспортерні та прямопоказувальні) для огляду багажу, ручної поклажі та міжнародних поштових відправлень.

Кінцевий термін подання тендерних пропозицій - 1 липня.

Аукціон відбудеться 6 серпня.

Як повідомляли Українські Новини, інспектор ДФС обіцяв "не помітити" неоформлених працівників за 15 тис. гривень під Хмельницьким.

Також Мінфін хоче закупити 60 планшетів Apple за 3,1 млн гривень.

Тим часом НАБУ планував замовити тренінг публічним виступам за 40 тис. гривень.

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