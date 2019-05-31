Ще три свята будуть відзначатися на державному рівні в 2019

Верховна Рада доповнила 3 подіями перелік свят, що відзначаються на загальнодержавному рівні в 2019 році.\r\nЗа відповідний проект постанови №10125 проголосував 241 депутат при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.\r\nПостановою доповнюється перелік важливих подій в суспільно-політичному житті України.\r\nТак, в 2019 році відзначатиметься на загальнодержавному рівні 185 років із дня заснування Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (04.12.1834), 100 років з часу заснування Подільського державного аграрно-технічного університету (1919 рік) і 5 серпня - 175 років від дня народження художника Іллі Рєпіна (1844-1930).\r\nРаніше Українські Новини писали, коли відзначаємо свято Трійці-2019 і його головні традиції, а також скільки вихідних буде в 2019.\r\nТакож в Україні з'являться ще два свята в травні і один в листопаді.