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31 травня 2019, пʼятниця, 06:45 21
Верховна Рада і партії 2019-05-31T08:30:02+03:00
Українські Новини
Ще три свята будуть відзначатися на державному рівні в 2019

Ще три свята будуть відзначатися на державному рівні в 2019

НПУ ім. М. П. Драгоманова. Фото: Вікіпедія
НПУ ім. М. П. Драгоманова. Фото: Вікіпедія

Верховна Рада доповнила 3 ​​подіями перелік свят, що відзначаються на загальнодержавному рівні в 2019 році.

За відповідний проект постанови №10125 проголосував 241 депутат при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Постановою доповнюється перелік важливих подій в суспільно-політичному житті України.

Так, в 2019 році відзначатиметься на загальнодержавному рівні 185 років із дня заснування Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (04.12.1834), 100 років з часу заснування Подільського державного аграрно-технічного університету (1919 рік) і 5 серпня - 175 років від дня народження художника Іллі Рєпіна (1844-1930).

Раніше Українські Новини писали, коли відзначаємо свято Трійці-2019 і його головні традиції, а також скільки вихідних буде в 2019.

Також в Україні з'являться ще два свята в травні і один в листопаді.

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