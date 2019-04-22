В Украине появятся еще два праздника в мае и один в ноябре

Президент Порошенко учредил День пехоты - 6 мая, День сержанта - 18 ноября и День резервиста Вооруженных Сил Украины - 18 мая, после того, как ранее был принят указ о праздновании Дня внешней разведки 24 января.

Об этом говорится в указах Президента №152, №153 и №154 от 19 апреля, передают Українські Новини.

Указы вступят в силу в день их опубликования.

Как сообщали Українські Новини, Президент Петр Порошенко ранее утвердил эмблему и флаг Службы внешней разведки.

Также была утверждена эмблема Сил спецопераций в виде волка.

Тем времнем по случаю Пасхи и майских праздников украинцев ждет мини-отпуск - официальные выходные будут длиться с 27 апреля по 1 мая. А потом - через неделю наступит еще один государственный праздник - 9 мая.

Кроме того, апрель-2019 для украинцев богат на важные события.