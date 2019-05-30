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30 мая 2019, четверг, 15:37 723
Европа 2019-05-30T15:37:15+03:00
Українські Новини
Затонувший в Будапеште теплоход "Русалка" сделали в Херсоне

Затонувший в Будапеште теплоход "Русалка" сделали в Херсоне

Затонувший в Будапеште прогулочный теплоход Русалка был построен в 1949 году Херсонской судостроительной компанией. Об этом сообщает hvg.hu.

Согласно Судебному реестру, Русалка была моторным пассажирским судном проекта 544 (Москвич).

Его длина составляла 27,25 метра, ширина - 4,8 метра. Корабль приводился в движение 150-сильным двигателем, и его палуба могла вместить до 150 человек. Скорость судна достигала 19 км/ч.

С 1949 по 1992 год корабль использовался только в Советском Союзе. В 1992 году он стал собственностью венгерской компании SZOT Cruises, а в 2003 году был передан компании Panorama Deck Kft.

Как сообщали Українські Новини, в центре Будапешта напротив парламента прогулочный катер затонул на Дунае: погибли туристы из Южной Кореи. Капитаном корабля, протаранившего теплоход в Будапеште, оказался украинец.

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