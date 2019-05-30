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30 мая 2019, четверг, 13:56 4961
Жизнь 2019-05-30T16:00:03+03:00
Українські Новини
Завтра часть Украины накроют дожди с грозами, местами придет жара до +33

Завтра часть Украины накроют дожди с грозами, местами придет жара до +33

Лето. Фото: facebook.com/ukrgmc
Лето. Фото: facebook.com/ukrgmc

31 мая в Киеве переменная облачность, ночью местами кратковременный дождь, днем кратковременный дождь, гроза, ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15…+17 градусов, днем +25…+27 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, кратковременный дождь, гроза, только в Волынской и Ривненской областях без существенных осадков, ветер северный, 5-10 м/с, днем местами шквалы 15-20 м/с Температура воздуха ночью +9…+15 градусов, днем +17…+24 градуса.

В Карпатах кратковременный дождь, гроза, местами град, температура ночью +4…+9 градусов, днем +8…+13 градусов.

В Моршине кратковременный дождь, гроза, температура ночью +10…+12 градусов, днем +18…+20 градусов.

В Трускавце кратковременный дождь, гроза, температура ночью +10…+12 градусов, днем +18…+20 градусов.

В Сваляве кратковременный дождь, гроза, температура ночью +9…+11 градусов, днем +19…+21 градус.

На севере Украины переменная облачность, кратковременный дождь, гроза, днем в отдельных районах град, ветер северный, 5-10 м/с, днем местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +12…+18 градусов, днем +21…+28 градусов.

В центре Украины переменная облачность, ночью местами кратковременный дождь, днем кратковременный дождь, гроза, днем в отдельных районах град, ветер северный, 5-10 м/с, днем местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +12…+19 градусов, днем +25…+33 градуса, в Винницкой области +21…+26 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13…+20 градусов, днем +28…+33 градуса.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, только в Одесской области местами кратковременный дождь, гроза, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14…+20 градусов, днем +26…+33 градуса.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15…+20 градусов, днем +25…+30 градусов.

В Ялте без осадков. Температура ночью +16…+18 градусов, днем +27…+29 градусов.

30 мая на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +20...+23 градуса, в районе Приморского +17 градусов; в Днепре возле Киева +20 градусов.

Как сообщали Українські Новини, в четверг в Украине будет контрастная погода.

Тем временем, лето начнется с резкого похолодания: синоптик дала прогноз на последнюю неделю весны.

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