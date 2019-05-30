Завтра часть Украины накроют дожди с грозами, местами придет жара до +33

31 мая в Киеве переменная облачность, ночью местами кратковременный дождь, днем кратковременный дождь, гроза, ветер северный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +15…+17 градусов, днем +25…+27 градусов.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.\r\nНа западе Украины переменная облачность, кратковременный дождь, гроза, только в Волынской и Ривненской областях без существенных осадков, ветер северный, 5-10 м\/с, днем местами шквалы 15-20 м\/с Температура воздуха ночью +9…+15 градусов, днем +17…+24 градуса.\r\nВ Карпатах кратковременный дождь, гроза, местами град, температура ночью +4…+9 градусов, днем +8…+13 градусов.\r\nВ Моршине кратковременный дождь, гроза, температура ночью +10…+12 градусов, днем +18…+20 градусов.\r\nВ Трускавце кратковременный дождь, гроза, температура ночью +10…+12 градусов, днем +18…+20 градусов.\r\nВ Сваляве кратковременный дождь, гроза, температура ночью +9…+11 градусов, днем +19…+21 градус.\r\nНа севере Украины переменная облачность, кратковременный дождь, гроза, днем в отдельных районах град, ветер северный, 5-10 м\/с, днем местами шквалы 15-20 м\/с. Температура воздуха ночью +12…+18 градусов, днем +21…+28 градусов.\r\nВ центре Украины переменная облачность, ночью местами кратковременный дождь, днем кратковременный дождь, гроза, днем в отдельных районах град, ветер северный, 5-10 м\/с, днем местами шквалы 15-20 м\/с. Температура воздуха ночью +12…+19 градусов, днем +25…+33 градуса, в Винницкой области +21…+26 градусов.\r\nНа востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +13…+20 градусов, днем +28…+33 градуса.\r\nНа юге Украины переменная облачность, без осадков, только в Одесской области местами кратковременный дождь, гроза, ветер юго-восточный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +14…+20 градусов, днем +26…+33 градуса.\r\nВ Крыму переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +15…+20 градусов, днем +25…+30 градусов.\r\nВ Ялте без осадков. Температура ночью +16…+18 градусов, днем +27…+29 градусов.\r\n30 мая на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +20...+23 градуса, в районе Приморского +17 градусов; в Днепре возле Киева +20 градусов.\r\nКак сообщали Українські Новини, в четверг в Украине будет контрастная погода.\r\nТем временем, лето начнется с резкого похолодания: синоптик дала прогноз на последнюю неделю весны.