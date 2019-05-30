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30 мая 2019, четверг, 08:25 414
Общество 2019-05-30T08:25:09+03:00
Українські Новини
Супрун рассказала о пользе витамина В12

Супрун рассказала о пользе витамина В12

Витамины. Фото: panarmenian.net
Витамины. Фото: panarmenian.net

Витамин В12 необходим организму для образования эритроцитов, развития нейронов и синтеза ДНК, а его недостаток может приводить к накоплению гомоцистеина (нейротоксического соединения), к анемии, потере баланса, "тумана в голове", онемению конечностей, утомляемости и ухудшению памяти. Об этом на своей странице в Facebook рассказала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

"Как мы уже упоминали, относительно употребления витаминов группы В есть множество нюансов, на которые стоит обращать внимание. В некоторых случаях из-за взаимодействия с другими витаминами или лекарствами, витамины, что вы принимаете дополнительно, могут плохо усваиваться или даже вредить здоровью", - говорится в сообщении.

Недостаток витамина В12 больше всего проявляется в старшем возрасте, после операции по уменьшению желудка, пониженной кислотности желудка или приеме лекарств для ее снижения, при приеме препаратов против изжоги, при болезнях желудочно-кишечного тракта (как-то болезнь Крона), в случае веганского рациона.

Отмечается, что витамин В12 также накапливается и в печени. В норме, у людей есть запас на несколько лет, но потом он может иссякнуть. Вот почему людям первое время прекрасно на веганстве и сыроедении, особенно, если перед этим они ели много мяса. Через несколько лет большинство возвращается к потреблению мяса и не успевают испытать симптомов недостатка витамина В12.

Как сообщали Українські Новини, Супрун дала советы, как сберечь здоровье щитовидной железы.

Ранее Супрун развенчала миф о пользе кислорода.

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