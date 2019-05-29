ГБР расследует дела против 23 депутатов Рады

Государственное бюро расследований (ГБР) расследует уголовные производства в отношении 23 депутатов Верховной Рады.\r\nОб этом сказала первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко в ходе парламентских слушаний, передают Українськi Новини.\r\nОна отметила, что центральный аппарат ГБР расследует несколько резонансных уголовных производств, в частности в отношении 23 депутатов парламента.\r\nТакже расследуются дела против 44 детективов Национального антикоррупционного бюро.\r\nВ частности, завершается следствие в отношении сотрудников НАБУ, допустивших халатность при расследовании хищений в государственном концерне "Укроборонпром".\r\n"Данное уголовное производство уже на финальной стадии", - подчеркнула Варченко.\r\nОна отметила, что общая сумма убытков, которая фигурирует в расследованиях ГБР, - 2,5 млрд гривен.\r\nКак сообщали Українськi Новини, ГБР открыло дело против Сытника из-за отдыха под Ровно.\r\nТакже ГБР начало расследовать госизмену Порошенко по заявлению Портнова.