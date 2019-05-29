ГБР расследует дела против 23 депутатов Рады

Государственное бюро расследований (ГБР) расследует уголовные производства в отношении 23 депутатов Верховной Рады.

Об этом сказала первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко в ходе парламентских слушаний, передают Українськi Новини.

Она отметила, что центральный аппарат ГБР расследует несколько резонансных уголовных производств, в частности в отношении 23 депутатов парламента.

Также расследуются дела против 44 детективов Национального антикоррупционного бюро.

В частности, завершается следствие в отношении сотрудников НАБУ, допустивших халатность при расследовании хищений в государственном концерне "Укроборонпром".

"Данное уголовное производство уже на финальной стадии", - подчеркнула Варченко.

Она отметила, что общая сумма убытков, которая фигурирует в расследованиях ГБР, - 2,5 млрд гривен.

Как сообщали Українськi Новини, ГБР открыло дело против Сытника из-за отдыха под Ровно.

Также ГБР начало расследовать госизмену Порошенко по заявлению Портнова.