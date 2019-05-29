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29 травня 2019, середа, 20:40 20
Суспільство 2019-05-29T20:53:18+03:00
Українські Новини
Саакашвілі похвалив Зеленського

Саакашвілі похвалив Зеленського

Міхеіл Саакашвілі. Фото: ЕЛЬДАР САРАХМАН/УП
Міхеіл Саакашвілі. Фото: ЕЛЬДАР САРАХМАН/УП

Міхеіл Саакашвілі, який 29 травня повернувся в Україну, похвалив Президента Володимира Зеленського за відновлення українського громадянства екс-президента Грузії. Про це Саакашвілі сказав журналістам біля аеропорту "Бориспіль", пише УП.

"Це людина (Зеленський), у якої слова не розходяться з ділом. Після першого туру (виборів президента) він сказав, що мені потрібно повернути громадянство, і він повернув. Пацан сказав – пацан зробив. Крапка!", - заявив Саакашвілі.

За словами Саакашвілі, в цьому відмінність Зеленського від його попередника.

"Порошенко обіцяв добровольцям громадянство в п'яти своїх виступах та ні одним не дав. Зеленський один раз сказав і одразу дав. Ось і різниця між новим президентом і попередником", - зазначив він.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський повернув громадянство Саакашвілі.

Раніше, 26 липня 2017 року Петро Порошенко своїм указом припинив українське громадянство Саакашвілі.

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