Саакашвілі похвалив Зеленського

Міхеіл Саакашвілі, який 29 травня повернувся в Україну, похвалив Президента Володимира Зеленського за відновлення українського громадянства екс-президента Грузії. Про це Саакашвілі сказав журналістам біля аеропорту "Бориспіль", пише УП.

"Це людина (Зеленський), у якої слова не розходяться з ділом. Після першого туру (виборів президента) він сказав, що мені потрібно повернути громадянство, і він повернув. Пацан сказав – пацан зробив. Крапка!", - заявив Саакашвілі.

За словами Саакашвілі, в цьому відмінність Зеленського від його попередника.

"Порошенко обіцяв добровольцям громадянство в п'яти своїх виступах та ні одним не дав. Зеленський один раз сказав і одразу дав. Ось і різниця між новим президентом і попередником", - зазначив він.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський повернув громадянство Саакашвілі.

Раніше, 26 липня 2017 року Петро Порошенко своїм указом припинив українське громадянство Саакашвілі.