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29 травня 2019, середа, 19:21 22
Судова влада 2019-05-29T21:45:02+03:00
Українські Новини
Порошенка можуть допитати про зникнення моніторів і серверів з АП

Порошенка можуть допитати про зникнення моніторів і серверів з АП

Петро Порошенко. Фото: прес-служба Петра Порошенка
Петро Порошенко. Фото: прес-служба Петра Порошенка

Державне бюро розслідувань допускає допит колишнього Президента Петра Порошенка у справі про зникнення моніторів і серверів у ситуаційної кімнаті Адміністрації Президента.

Про це сказав журналістам директор ДБР Роман Труба, передають Українські Новини.

"Порошенко став особою, у якої вже немає недоторканності, і він став суб'єктом кримінальних проваджень Держбюро розслідувань та інших правоохоронних органів", - заявив він.

В той же час Труба підкреслив, що повістка Порошенку на допит не була направлена.

Як повідомляли Українські Новини, ДБР розслідує пропажу моніторів і серверів з ситуаційної кімнати АП.

Раніше, 28 травня, секретар РНБО Олександр Данилюк заявив про зникнення моніторів і серверів з секретною інформацією з ситуаційної кімнати Адміністрації Президента.

Тим часом, ДБР проводить огляд в АП.

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