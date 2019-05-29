Порошенка можуть допитати про зникнення моніторів і серверів з АП

Державне бюро розслідувань допускає допит колишнього Президента Петра Порошенка у справі про зникнення моніторів і серверів у ситуаційної кімнаті Адміністрації Президента.\r\nПро це сказав журналістам директор ДБР Роман Труба, передають Українські Новини.\r\n"Порошенко став особою, у якої вже немає недоторканності, і він став суб'єктом кримінальних проваджень Держбюро розслідувань та інших правоохоронних органів", - заявив він.\r\nВ той же час Труба підкреслив, що повістка Порошенку на допит не була направлена.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, ДБР розслідує пропажу моніторів і серверів з ситуаційної кімнати АП.\r\n\r\nРаніше, 28 травня, секретар РНБО Олександр Данилюк заявив про зникнення моніторів і серверів з секретною інформацією з ситуаційної кімнати Адміністрації Президента.\r\nТим часом, ДБР проводить огляд в АП.\r\n