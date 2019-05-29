ГБР проводит осмотр в АП

Государственное бюро расследований проводит осмотр ситуационной комнаты Администрации Президента в рамках расследования факта исчезновения мониторов и серверов.\r\nОб этом сообщил журналистам директор бюро Роман Труба, передают Українськi Новини.\r\n"Мы сегодня проводим осмотр места происшествия", - заявил он.\r\nТруба отметила, что планируется также допрос свидетелей и фигурантов дела.\r\nКроме того, ГБР попросило у Службы безопасности Украины оперативное сопровождение при расследовании указанного производства.\r\nКак сообщали Українськi Новини, ГБР расследует пропажу мониторов и серверов из ситуационной комнаты АП.\r\nРанее, 28 мая, секретарь СНБО Александр Данилюк заявил о пропаже мониторов и серверов с секретной информацией из ситуационной комнаты Администрации Президента.