ГБР проводит осмотр в АП

Государственное бюро расследований проводит осмотр ситуационной комнаты Администрации Президента в рамках расследования факта исчезновения мониторов и серверов.

Об этом сообщил журналистам директор бюро Роман Труба, передают Українськi Новини.

"Мы сегодня проводим осмотр места происшествия", - заявил он.

Труба отметила, что планируется также допрос свидетелей и фигурантов дела.

Кроме того, ГБР попросило у Службы безопасности Украины оперативное сопровождение при расследовании указанного производства.

Как сообщали Українськi Новини, ГБР расследует пропажу мониторов и серверов из ситуационной комнаты АП.

Ранее, 28 мая, секретарь СНБО Александр Данилюк заявил о пропаже мониторов и серверов с секретной информацией из ситуационной комнаты Администрации Президента.