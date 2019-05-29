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29 мая 2019, среда, 18:24 474
Политика 2019-05-29T18:43:04+03:00
Українські Новини
ГБР проводит осмотр в АП

ГБР проводит осмотр в АП

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины. Фото: 24tv.ua
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины. Фото: 24tv.ua

Государственное бюро расследований проводит осмотр ситуационной комнаты Администрации Президента в рамках расследования факта исчезновения мониторов и серверов.

Об этом сообщил журналистам директор бюро Роман Труба, передают Українськi Новини.

"Мы сегодня проводим осмотр места происшествия", - заявил он.

Труба отметила, что планируется также допрос свидетелей и фигурантов дела.

Кроме того, ГБР попросило у Службы безопасности Украины оперативное сопровождение при расследовании указанного производства.

Как сообщали Українськi Новини, ГБР расследует пропажу мониторов и серверов из ситуационной комнаты АП.

Ранее, 28 мая, секретарь СНБО Александр Данилюк заявил о пропаже мониторов и серверов с секретной информацией из ситуационной комнаты Администрации Президента.

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