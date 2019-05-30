Суд арестовал имущество Аллерова

Соломенский районный суд Киева наложил арест на имущество бывшего командующего Нацгвардией Юрия Аллерова, подозреваемого в причастности к растрате 81 млн гривен при строительстве жилья военным, который вышел из СИЗО под залог 4,8 млн гривен.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил спикер суда Яна Квитченко.\r\nПо ее словам, решения об аресте имущества Аллерова были вынесены 21 и 22 мая.\r\n"Суд удовлетворил ходатайства прокуроров", - сказала она.\r\nПри этом, Квитченко не сообщила, какое имущество Аллерова арестована, ссылаясь на то, что это закрытая информация.\r\nКак сообщили Українським Новинам источники в Специализированной антикоррупционной прокуратуре, суд арестовал автомобили Аллерова и его семьи, а также недвижимость - квартиры.\r\nКак сообщали Українськi Новини, ранее Соломенский районный суд взял под стражу Аллерова и установил залог 4,8 млн гривен.\r\nНАБУ сообщило о подозрении Аллерову в причастности к растрате 81 млн гривен госсредств.\r\nАллерова и руководителя "Укрбуда" задержали по подозрению в причастности к растрате имущества. \r\n