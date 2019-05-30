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30 мая 2019, четверг, 06:00 1249
Судебная власть 2019-05-30T06:00:02+03:00
Українські Новини
Суд арестовал имущество Аллерова

Суд арестовал имущество Аллерова

Юрий Аллеров. Фото: Википедия
Юрий Аллеров. Фото: Википедия

Соломенский районный суд Киева наложил арест на имущество бывшего командующего Нацгвардией Юрия Аллерова, подозреваемого в причастности к растрате 81 млн гривен при строительстве жилья военным, который вышел из СИЗО под залог 4,8 млн гривен.

Об этом Українським Новинам сообщил спикер суда Яна Квитченко.

По ее словам, решения об аресте имущества Аллерова были вынесены 21 и 22 мая.

"Суд удовлетворил ходатайства прокуроров", - сказала она.

При этом, Квитченко не сообщила, какое имущество Аллерова арестована, ссылаясь на то, что это закрытая информация.

Как сообщили Українським Новинам источники в Специализированной антикоррупционной прокуратуре, суд арестовал автомобили Аллерова и его семьи, а также недвижимость - квартиры.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Соломенский районный суд взял под стражу Аллерова и установил залог 4,8 млн гривен.

НАБУ сообщило о подозрении Аллерову в причастности к растрате 81 млн гривен госсредств.

Аллерова и руководителя "Укрбуда" задержали по подозрению в причастности к растрате имущества.

 

Больше новостей о: НАБУ Нацгвардия арест имущества Соломенский райсуд Киева Подозрение в растрате Аллеров

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