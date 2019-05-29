Саакашвілі повернувся в Україну, його зустріли з караваєм

Сьогодні, 29 травня, екс-президент Грузії і екс-губернатор Одеської області Міхеіл Саакашвілі, якому вчора повернув українське громадянство Президент Володимир Зеленський, повернувся в Україну. Про це свідчить онлайн-трансляція, яку Саакашвілі запустив у Facebook.

Відомо, що літак з Варшави з Саакашвілі на борту приземлився в аеропорту Бориспіль.

На трансляції, яку Саакашвілі веде в соцмережі, можна побачити, що його прийшла зустріти велика кількість людей: журналісти, соратники по партії "Рух нових сил" та інші.

Також видно, як Саакашвілі зустрічають з караваєм.

Як повідомляли Українські Новини, 26 липня 2017 року Петро Порошенко своїм указом припинив українське громадянство Саакашвілі.

Раніше Путін радив Зеленському повернути Саакашвілі український паспорт,