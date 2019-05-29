Зеленский ждет Саакашвили в Киеве – Карикатура

Сегодня, 29 мая, в Украину из Варшавы (Польша) возвращается экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, которому только вчера Президент Украины Владимир Зеленский вернул украинское гражданство. Самолет с Саакашвили приземлился 29 мая в 17:15 в аэропорту "Борисполь".

Бывший Президент Украины Петр Порошенко, который предоставил экс-президенту Грузии украинское гражданство в 2015 году, спустя два года лишил его Саакашвили, аргументировав это тем, что при подаче документов он не указал открытое против него уголовное дело в Грузии.

Саакашвили после лишения статуса гражданина Украины пребывал в Европе, однако спустя время вернулся и пересек границу с нарушениями. Уже в феврале 2018 года Саакашвили задержали в Киеве и он был экстрадирован в страну, из которой в последний раз приезжал в Украину – Польшу. Въезд в Украину ему был запрещен до 2021 года.

Саакашвили принимал много попыток вернуться в Украину, в промежутках между которыми проживал в Нидерландах, жалуясь на дорогую жизнь.

Кроме того, 22 апреля 2019 года Саакашвили попросил разрешение на въезд в Украину, однако пограничники заявили, что оснований пускать его в страну нет. В ответ на запрет Саакашвили заявил, что другого он и не ожидал, пока в Украине Президентом является Петр Порошенко.

Однако уже 28 мая, спустя неделю после инаугурации Президента Владимира Зеленского, он отменил прекращение украинского гражданства Саакашвили. Отметим, что перед этим Саакашвили передал в АП прошение о возвращении ему гражданства.

Одной из самых популярных "выходок" Саакашвили стал его подъем на крышу многоэтажки во время задержания в центре Киева в декабре 2017 года. Тогда его задерживали СБУ и Генпрокуратура совместно.

Карикатура Михаила Шилина: