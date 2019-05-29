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29 травня 2019, середа, 17:29 12
Політика 2019-05-29T18:45:02+03:00
Українські Новини
Зеленський чекає Саакашвілі в Києві – Карикатура

Зеленський чекає Саакашвілі в Києві – Карикатура

Сьогодні, 29 травня, в Україну з Варшави (Польща) повертається екс-президент Грузії Михайло Саакашвілі, якому тільки вчора Президент України Володимир Зеленський повернув українське громадянство. Літак з Саакашвілі приземлився 29 травня о 17:15 в аеропорту "Бориспіль".

Колишній Президент України Петро Порошенко, який надав екс-президенту Грузії українське громадянство в 2015 році, через два роки позбавив його Саакашвілі, аргументувавши це тим, що при подачі документів він не вказав відкриту проти нього кримінальну справу в Грузії.

Саакашвілі після позбавлення статусу громадянина України перебував у Європі, проте через деякий час повернувся, перетнув кордон з порушеннями. Вже у лютому 2018 року Саакашвілі затримали в Києві і він був екстрадований в країну, з якої в останній раз приїжджав в Україну – Польщу. В'їзд в Україну йому був заборонений до 2021 року.

Саакашвілі робив багато спроб повернутися в Україну, в проміжках між якими проживав у Нідерландах, скаржачись на дороге життя.

Крім того, 22 квітня 2019 року Саакашвілі попросив дозвіл на в'їзд в Україну, однак прикордонники заявили, що підстав пускати його в країну немає. У відповідь на заборону Саакашвілі заявив, що іншого він і не чекав, поки в Україні Президентом є Петро Порошенко.

Проте вже 28 травня, через тиждень після інавгурації Президента Володимира Зеленського, він відмінив припинення українського громадянства Саакашвілі. Зазначимо, що перед цим Саакашвілі передав в АП прохання про повернення йому громадянства.

Однією з найпопулярніших "витівок" Саакашвілі став його підйом на дах багатоповерхівки під час затримання у центрі Києва в грудні 2017 року. Тоді його затримували СБУ і Генпрокуратура спільно.

Карикатура Михайла Шиліна:

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