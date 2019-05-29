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29 травня 2019, середа, 17:15 12
Силові структури 2019-05-29T19:00:04+03:00
Українські Новини
Ревізію фінвитрат РНБО за часів Турчинова засекретили

Ревізію фінвитрат РНБО за часів Турчинова засекретили

Акту ревізії фінансово-господарської діяльності Апарату Ради національної безпеки і оборони України за період з січня 2015 року по березень 2019 року присвоєно гриф секретності "Таємно".

Про це йдеться у відповіді Державної аудиторської служби, яку оприлюднив голова експертної організації StateWatch Гліб Канєвський, повідомляє Економічна правда.

У Держаудитслужбі підкреслили, що ознайомлення зі згаданим аудиторським звітом можливе лише за наявності допуску до державної таємниці.

"Відповідно до закону про державну таємницю гриф "Таємно" може бути знятий не раніше ніж через 5 років, - зазначив Гліб Канєвський і додав, - якщо новий секретар РНБО Олександр Данилюк і отримає інформацію про ревізію витрат, зокрема і на скандальні сервери та монітори, то не зможе її публічно оприлюднити".

Експерт також звертає увагу на те, що Державна аудиторська служба провела ревізію саме на підставі звернення РНБО, яке було надіслане на початку року. Таким чином попередня команда Олександра Турчинова себе підстрахувала.

Як повідомляли Українські Новини, Турчинов заперечує пропажу серверів з будівлі РНБО.

Тим часом, ДБР розслідує пропажу моніторів і серверів зитуационной кімнати АП.

Раніше, 28 травня, секретар РНБО Олександр Данилюк заявив про зникнення моніторів і серверів з секретною інформацією з ситуаційної кімнати Адміністрації Президента.

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