Турчинов отрицает пропажу серверов из здания СНБО

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов отрицает пропажу серверов из здания СБНО.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

Он заявил, что видеоматериал, который секретарь СНБО Александр Данилюк опубликовал накануне вечером, был снят не в ситуационном центре СНБО.

"Хочу подчеркнуть, что приведенный Данилюком видеоматериал никоим образом не имеет отношения к СНБО. Он был снят в отдельных помещениях Администрации Президента Украины (улица Банковая)", - написал Турчинов.

Он добавил, что главный ситуационный центр СНБО находится на улице Болбочана, и оборудование там находятся под охраной.

Как сообщали Українськi Новини, секретарь СНБО Александр Данилюк заявляет, что серверы с секретной информацией из ситуационной комнаты СНБО исчезли.

Бывший пресс-секретарь бывшего Президента Петра Прошенко Святослав Цеголко заявляет, что секретной информации на серверах из ситуативной комнаты СНБО не было.