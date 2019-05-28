Турчинов отрицает пропажу серверов из здания СНБО

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов отрицает пропажу серверов из здания СБНО.\r\nОб этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.\r\nОн заявил, что видеоматериал, который секретарь СНБО Александр Данилюк опубликовал накануне вечером, был снят не в ситуационном центре СНБО.\r\n"Хочу подчеркнуть, что приведенный Данилюком видеоматериал никоим образом не имеет отношения к СНБО. Он был снят в отдельных помещениях Администрации Президента Украины (улица Банковая)", - написал Турчинов.\r\nОн добавил, что главный ситуационный центр СНБО находится на улице Болбочана, и оборудование там находятся под охраной.\r\n\r\nКак сообщали Українськi Новини, секретарь СНБО Александр Данилюк заявляет, что серверы с секретной информацией из ситуационной комнаты СНБО исчезли.\r\nБывший пресс-секретарь бывшего Президента Петра Прошенко Святослав Цеголко заявляет, что секретной информации на серверах из ситуативной комнаты СНБО не было.