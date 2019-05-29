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29 мая 2019, среда, 13:52 932
Политика 2019-05-29T13:52:56+03:00
Українські Новини
Оля Полякова создает свою "женскую" партию и собирается на выборы

Оля Полякова создает свою "женскую" партию и собирается на выборы

Украинская певица Оля Полякова заявила, что создает свою партию. Об этом она рассказала на Форуме женского партнерства, говорится в видео, опубликованном в Facebook.

Полякова заявляет, что что женщины являются "силой" Украины.

"Сейчас начнется предвыборная гонка в парламент. И мне надоело голосовать за какого-то дядю с плакатом, про которого я ничего не знаю. Понимаете? И миллионам людей очень хочется знать лично людей, за кого они будут голосовать. Поэтому я официально заявляю - я начинаю создание партии, которая будет отвечать данному запросу. И это будет первая женская партия Украины", - рассказала Полякова.

Также Полякова добавила, что это заявление не является шуткой и ей в команду нужны девушки.

Напомним, что Вакарчук намерен участвовать в выборах Рады со своей партией "Голос". По его словам, стране необходимы изменения. И он даже не брать в свою партию действующих депутатов Рады, хотя "среди них много хороших людей".

А в это время в новом хите "Наталя-Наталі" Олег Винник назвал лучшее "лекарство" от интернет-зависимости.

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